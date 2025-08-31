El ministro Puente defiende las mejoras en el AVE tras otro día de averías y retrasos: "No se invertía desde los 90"

El sábado 30 de agosto, en plena operación retorno, una avería en un tren y un incendio junto a las vías provocaron una nueva jornada de caos en estaciones, trenes bloqueados y prolongados retrasos acumulados. Aunque las incidencias se fueron subsanando los problemas se prolongaron durante toda la jornada afectando a miles de usuarios.

Tras esta nueva crisis ferroviaria, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a defender en redes sociales el funcionamiento de la red de Alta Velocidad y las mejoras que se han implementado durante los últimos años. De hecho, responsabilizó de la situación a problemas acumulados por falta de una inversión de mejora durante décadas.

"La línea Madrid-Sevilla lleva varios años sufriendo más incidencias y retrasos, los años que se ha tardado en ejecutar la obra de su renovación total, pues no se tocaba desde los 90. Se han invertido 750 millones de euros y se ha seguido prestando el servicio mientras se hacía la obra. En cuanto se logre migrar del sistema de seguridad LZB al ERTMS, se concluirá la operación de renovación por completo, y las cifras mejorarán", explicó el ministro en redes sociales.

Puntualidad del 80%

Según sus datos, la puntualidad se encuentra ahora en el 80% frente al 95% que tuvo en los años 90 aunque este indicador es "el segundo mejor de Europa", por delante de Alemania o Italia. Al mismo tiempo, se han multiplicado el número de trenes, que llega a 289 en algunos puntos del trazado lo que agrava las consecuencias de cualquier incidencia como el incendio registrado este sábado. Además, se ha pasado de 400 kilómetros de red a más de 4.000.

"Por tanto lo único que era mejor en los 90 respecto de hoy era la ratio de puntualidad. En precio, accesibilidad, extensión de la red, tiempos de desplazamiento y número de viajeros, la España ferroviaria de hoy es infinitamente mejor mejor que la de los 90. Si, España vive el mejor momento ferroviario de su historia", concluyó el ministro.

El PP pide responsabilidades

Desde la oposición, sin embargo, aprovecharon las incidencias del sábado para pedir responsabilidades y explicaciones al Gobierno de España: "Hacen falta alguna medida y solución en el caos ferroviario", apuntó el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra,

Saavedra ha destacado que las incidencias se suman a "las ya de por sí escasas conexiones ferroviarias que sufre Granada" y ha denominado el servicio ferroviario como "fundamental, no solo para los granadinos, sino para el desarrollo económico y el turismo en nuestra tierra" a la par que ha apostillado que se ve "gravemente perjudicado".

Por ello, el dirigente popular ha instado al PSOE de Granada a "posicionarse claramente" en defensa de los intereses de los granadinos y ha expresado que es "urgente" que el Gobierno "actúe y aporte soluciones de manera inmediata" en este sentido.