Sucesos
Dos muertos y un herido en un atropello en la A-49 a su paso por Trigueros
En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados
Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en un accidente ocurrido entre un turismo y una furgoneta en Trigueros, Huelva, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
Varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 sobre las 14:30 horas para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado, alertados por el 1-1-2, Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.
La Guardia Civil ha confirmado que ha habido dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.
