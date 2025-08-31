Las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas: siete de cada diez las sufren

El estudio 'Análisis de situación de las desigualdades de género en salud en Andalucía', publicado por la Consejería de Salud y Consumo y desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha concluido que las mujeres andaluzas padecen como media casi el doble de problemas crónicos que los hombres. Uno de los más frecuentes es el dolor.

El informe, que analiza las características de salud de la población adulta en la comunidad para identificar desigualdades de género, ha detallado que tanto el número de enfermedades crónicas declaradas como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad, de forma que la mayor brecha de género se presenta en personas de 75 años y más.

Además, los resultados han arrojado diferencias según la clase social: son las mujeres de las clases menos privilegiadas las que declaran un mayor número de padecimientos crónicos y son los hombres de las clases más privilegiadas los que declaran un número menor junto con los que nunca han trabajado. En concreto, el 71,8% de las mujeres y el 60,8% de los hombres mayores de 15 años en Andalucía padecen alguna dolencia o enfermedad crónica.

Asimismo, la brecha de género es negativa para las personas que padecen una de estas patologías, mientras que es positiva y más amplia en el caso de dos o más de estos padecimientos, lo que significa que hay mayor proporción de hombres que no padecen ninguna enfermedad crónica o solo una y mayor porcentaje de mujeres que padecen varias de estas patologías.

Así, las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos por persona que los hombres, aunque la diferencia entre ambas variables no es la misma en todos los grupos de edad, pues tanto el número de problemas padecidos como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad.

De esta forma, la media de padecimientos crónicos por persona es mayor en mujeres que en hombres en todos los grupos de edad, con diferencias significativas. La mayor brecha de género la presentan las personas de 75 años y más.

El dolor crónico

El estudio también ha destacado que el dolor es uno de los problemas crónicos más frecuentes en la edad adulta, con una importante brecha de género que indica mayor prevalencia en las mujeres y con ejemplos como los dolores de espalda, junto a las migrañas y cefaleas, entre las dolencias más frecuentemente declaradas por la población andaluza, con una mayor incidencia en las mujeres.

Otros padecimientos en los que la brecha de género es amplia y desfavorable a las mujeres son la artritis, las varices y problemas de mala circulación, los problemas tiroideos, las anemias y la osteoporosis y la fibromialgia y otros dolores crónicos, además de los trastornos ansiosos y depresivos.

En el caso contrario, las enfermedades más desfavorables a los hombres son la diabetes, los trastornos cardiacos, el accidente cerebrovascular y angina de pecho.

Según ha confirmado el estudio, esta morbilidad diferencial responde a la exposición a distintos factores de riesgo y a una diferente vulnerabilidad frente a los factores de riesgo por razones tanto biológicas como socioculturales.

Hábitos saludables

El informe ha subrayado que los estilos de vida son un factor relevante al determinar el estado de la salud de la población, pues la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y el sueño, así como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, son algunos de los ejemplos más importantes de dimensiones estrechamente relacionadas con el estado de salud, la morbimortalidad y el uso de servicios sanitarios de la población.

En este sentido, más mujeres que hombres comen fruta diariamente y ambos sexos presentan más este hábito saludable en edades tempranas que en las más avanzadas, aunque respecto a la adherencia a la dieta mediterránea la franja de edad con menor adherencia es la más joven, y con peores datos en hombres que en mujeres.

Por su lado, los datos que se refieren a descansar lo suficiente en las horas de sueño son más favorables a los hombres, aunque en ambos sexos aumenta esta capacidad de descanso en las edades más avanzadas. Respecto al consumo de tabaco, se han registrado algunas tendencias positivas en los últimos cinco años, dado que ha descendido el consumo diario tanto en hombres como en mujeres y ha aumentado la edad media del consumo también en ambos sexos.

Por el contrario, el consumo de alcohol ha aumentado considerablemente en los últimos años y es más prevalente en los hombres que en las mujeres.

Otras adicciones comportamentales que han emergido con fuerza son las relacionadas con Internet y las redes sociales, para las que no hay grandes diferencias por sexo, aunque hay algunas presentes por edad