Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 en la última jornada de la operación retorno

Retenciones en la AP-4 a la altura de Las Cabezas de San Juan

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este domingo de una importante retención en la autopista AP-4, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan. La AP-4 registra este domingo una retención de más de 20 kilómetros, sobre las primeras horas de la tarde, debido a la circulación irregular en el tramo comprendido entre el kilómetro 64, a la altura de Casablanca (Cádiz), y el 43, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). La congestión, que comenzó a las 12:40 horas, afecta al sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla y está generando importantes complicaciones para los conductores que regresan de la provincia gaditana en plena operación retorno.

Según el último boletín de la DGT, a causa de los incendios forestales sigue cortada al tráfico la carretera secundaria ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, en Zamora, si bien en el resto de vías el tráfico es fluido.

Desde que se inició la operación retorno, a las 15:00 horas del viernes, y hasta la medianoche de este domingo, se calcula que se habrán producido en España cinco millones de desplazamientos, de quienes terminan sus vacaciones de verano y de quienes empiezan las de septiembre.

Durante esta operación especial, Tráfico intensifica sus medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas.

La A-49 sufre retenciones en varios puntos

A las 15:07 horas de este domingo 31 de agosto de 2025, se ha registrado un obstáculo fijo por accidente en la carretera A-49, en el kilómetro 71, a la altura de Trigueros (Huelva), en sentido creciente de la kilometración hacia Ayamonte. Las autoridades han advertido de un estrechamiento de carriles en la zona, por lo que se recomienda precaución a los conductores que transiten por este tramo.

La circulación en la A-49 registra más complicaciones en varios tramos de la provincia de Huelva. Según informa la DGT, se mantienen retenciones por tráfico intenso entre los kilómetros 45 y 41, en el tramo comprendido entre Bollullos Par del Condado e Hinojos, en sentido decreciente hacia Sevilla. A esta incidencia se suma otra retención significativa detectada desde las 12:50 horas entre los kilómetros 63 y 55, a la altura de Bonares y Rociana del Condado, igualmente en dirección a la capital andaluza. Ambas congestiones provocan circulación irregular y obligan a extremar la precaución en la zona.

