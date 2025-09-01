Andalucía se desmarca de la oferta de pacto sobre incendios de Sánchez: "Es una medida efectista que llega tarde"

La Junta de Andalucía no deja ningún margen a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para definir una estrategia de prevención y respuesta ante emergencias provocadas por el cambio climático como la crisis de incendios de este verano o la Dana. El Gobierno de Juanma Moreno, siguiendo la línea marcada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado todas las medidas anunciadas y ha señalado la responsabilidad del Ejecutivo en los fuegos que se han declarado durante el mes de agosto especialmente en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

"Llega tarde. Es un reconocimiento de sus errores y del déficit que tenía el sistema nacional de Protección Civil. Estamos ante un nuevo efectismo del presidente del Gobierno", apuntó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante una entrevista en Onda Cero en la que lamentó que no hubiera una respuesta más rápida y más completa ante la situación de emergencia de las comunidades.

Tras apuntar que en Andalucía no se ha llegado a esa situación operativa nivel 2, ha agregado que cuando otras comunidades sí lo han hecho es porque "reconocen que no tienen capacidad suficiente por la magnitud del incendio para abordarlo con los medios propios". En esos casos se tuvo que activar.

El consejero andaluz ha lamentado que "haya tenido que haber tantos incendios en España para que el presidente del Gobierno reaccione" y ha alertado de que Protección Civil se ha ido "desmantelado, progresivamente, en los últimos años".

Agencia estatal de Protección Civil

Sobre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil entre las medidas anunciadas por Sánchez, el consejero ha indicado que es una "copia" de lo que ya hay en comunidades como la andaluza, que cuenta con una Agencia de Emergencias de Andalucía. "Esa agencia estatal tiene que ir acompañada de una priorización y del cumplimiento de los deberes que tiene pendiente el Ejecutivo nacional desde hace cinco años en materia de protección civil y tiene que evitar el desmantelamiento progresivo" de la dirección general", apuntó Sanz.

"Si esa agencia no va unida a una dotación presupuestaria potente y suficiente, y si no va unida a una reforma integral del sistema nacional de Protección Civil y a la activación de un mecanismo nacional de respuesta como tiene Europa, la descoordinación y los problemas seguirán existiendo", concluyó.