Podemos consultará a la militancia si acude en solitario a las elecciones en Andalucía o en coalición con IU y Sumar
La dirección nacional se mantiene de momento al margen de la renovación de la coalición de Por Andalucía junto con IU y Sumar
J. A.
Mientras IU y Sumar avanzan en la renovación de la coalición electoral de Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Podemos sigue con su hoja de ruta paralela. El secretario de Organización y coportavoz, Pablo Fernández, ha reafirmado que será "la militancia morada en Andalucía la que decida, mediante consulta, la forma en la que su partido concurrirá a los próximos comicios andaluces en esta comunidad".
Fernández ha señalado en su comparecencia que no hay ninguna novedad respecto al diálogo con otras fuerzas sobre una posible coalición, y ha apuntado que habrá una consulta a las bases sobre la forma en la que el partido concurrirá a los comicios andaluces.
"Siempre hemos dicho, y así seguirá siendo, que en Podemos todas las decisiones importantes serán consultadas a la militancia. Por supuesto, la forma en la que concurramos a las elecciones en Andalucía será consultada a la militancia, y serán los inscritos de Podemos en Andalucía los que tengan la última palabra sobre la forma en la que Podemos va a presentarse en esas elecciones", ha zanjado.
Estas declaraciones se producen después de que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, subrayara que tanto la federación de izquierdas como Sumar iban a seguir avanzan en la conformación de la candidatura sin espera más a Podemos, aunque la puerta permazca siempre abierta: "Ninguna organización puede ser freno para la aspiración de unidad" de formaciones de izquierda que buscan reeditar la fórmula de 'Por Andalucía' para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el año que viene", apuntó Maíllo.
