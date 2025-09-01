Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos consultará a la militancia si acude en solitario a las elecciones en Andalucía o en coalición con IU y Sumar

La dirección nacional se mantiene de momento al margen de la renovación de la coalición de Por Andalucía junto con IU y Sumar

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández,

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, / El Correo

J. A.

Sevilla

Mientras IU y Sumar avanzan en la renovación de la coalición electoral de Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Podemos sigue con su hoja de ruta paralela. El secretario de Organización y coportavoz, Pablo Fernández, ha reafirmado que será "la militancia morada en Andalucía la que decida, mediante consulta, la forma en la que su partido concurrirá a los próximos comicios andaluces en esta comunidad".

Fernández ha señalado en su comparecencia que no hay ninguna novedad respecto al diálogo con otras fuerzas sobre una posible coalición, y ha apuntado que habrá una consulta a las bases sobre la forma en la que el partido concurrirá a los comicios andaluces.

"Siempre hemos dicho, y así seguirá siendo, que en Podemos todas las decisiones importantes serán consultadas a la militancia. Por supuesto, la forma en la que concurramos a las elecciones en Andalucía será consultada a la militancia, y serán los inscritos de Podemos en Andalucía los que tengan la última palabra sobre la forma en la que Podemos va a presentarse en esas elecciones", ha zanjado.

Noticias relacionadas y más

Estas declaraciones se producen después de que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, subrayara que tanto la federación de izquierdas como Sumar iban a seguir avanzan en la conformación de la candidatura sin espera más a Podemos, aunque la puerta permazca siempre abierta: "Ninguna organización puede ser freno para la aspiración de unidad" de formaciones de izquierda que buscan reeditar la fórmula de 'Por Andalucía' para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el año que viene", apuntó Maíllo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 en la última jornada de la operación retorno
  2. El lehendakari pide al presidente de la Junta de Andalucía 'menos ruido' sobre el reparto de migrantes
  3. ¿Qué es y hasta cuándo va a durar el mar de fondo en las playas de Cádiz?
  4. Montero se distancia de ERC para recuperar terreno en Andalucía a riesgo de agravar la debilidad del Gobierno
  5. 8 de septiembre en Andalucía: estos son los municipios que celebran sus fiestas
  6. La portavoz de Por Andalucía deja su candidatura en el aire: 'No es lo razonable ni lo que espero que suceda
  7. El Gobierno respalda al lehendakari y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
  8. Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados

Violenta agresión en una conocida discoteca de Puerto Sherry: cinco menores dan una paliza a dos hermanos

Violenta agresión en una conocida discoteca de Puerto Sherry: cinco menores dan una paliza a dos hermanos

La quita de deuda entra en su fase decisiva: 18.791 millones para Andalucía a la espera de un acuerdo político

La quita de deuda entra en su fase decisiva: 18.791 millones para Andalucía a la espera de un acuerdo político

IU arranca sus primarias para las listas de Por Andalucía sin esperar a Podemos: "Nadie puede ser un freno a la unidad"

IU arranca sus primarias para las listas de Por Andalucía sin esperar a Podemos: "Nadie puede ser un freno a la unidad"

Declarados dos incendios este lunes en Málaga: Monte Coronado y Benalmádena

Declarados dos incendios este lunes en Málaga: Monte Coronado y Benalmádena

Esta es la ciudad andaluza que ‘The Times’ señala como la más "tolerante" con el turismo: la alternativa perfecta a los rincones masificados

Esta es la ciudad andaluza que ‘The Times’ señala como la más "tolerante" con el turismo: la alternativa perfecta a los rincones masificados

Andalucía se desmarca de la oferta de pacto sobre incendios de Sánchez: "Es una medida efectista que llega tarde"

Andalucía se desmarca de la oferta de pacto sobre incendios de Sánchez: "Es una medida efectista que llega tarde"

La Junta abre una línea de ayudas para que las bandas de música compren instrumentos: cuantía y cómo solicitarlas

La Junta abre una línea de ayudas para que las bandas de música compren instrumentos: cuantía y cómo solicitarlas

Ofrecen una recompensa de 800 euros para recuperar a 'Mozart', un perro robado de una protectora de Huelva

Ofrecen una recompensa de 800 euros para recuperar a 'Mozart', un perro robado de una protectora de Huelva
Tracking Pixel Contents