Violenta agresión en una conocida discoteca de Puerto Sherry: cinco menores dan una paliza a dos hermanos

Cinco menores han sido identificados e imputados por la Policía Nacional como presuntos autores de una paliza a dos hermanos en los aparcamientos de una conocida discoteca de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María. Se les imputan delitos de lesiones.

Los hechos ocurrieron en la madruada del 29 de julio cuando dos grupos de jóvenes, todos ellos menores de edad, iniciaron una discusión en el interior de la discoteca. La tensión continuó en el exterior tras el desalojo de uno de los grupos y, a la salida del segundo, la situación derivó en una agresión coordinada y violenta en la que dos hermanos resultaron gravemente heridos.

Según ha explicado la Policía, uno de ellos fue rodeado por tres individuos que lo golpearon hasta hacerlo caer al suelo, donde continuaron la agresión mediante patadas. La intervención de los vigilantes de seguridad logró frenar la paliza, aunque no pudo evitar que, a escasos metros, su hermano también fuera atacado con un fuerte golpe en la cabeza y múltiples patadas tras caer al suelo.

A causa de la agresión, uno de los jóvenes agredidos precisó puntos de sutura por las lesiones sufridas, mientras que el otro permaneció ingresado durante cinco días en observación debido a un traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, la Policía, tras varias semanas de investigación, los han logrado identificar a los presuntos responsables de la agresión: cinco menores de edad sin antecedentes policiales. Los implicados han sido imputados como presuntos autores de un delito de lesiones, en calidad de investigados no detenidos, siendo citados en sede policial y remitiéndose el atestado ampliatorio a la Fiscalía de Menores de Cádiz.