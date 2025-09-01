Una estadounidense que vive en Andalucía prueba una fruta típica española y no puede creer lo que encuentra: "No se parece en nada"

Al trasladarse desde su Estados Unidos natal a Andalucía para trabajar como profesora de inglés, Kristi ya se esperaba que el choque cultural fuera grande, pero las enormes diferencias que ha encontrado entre su territorio de origen y España han sido tales que le han conquistado y asombrado a partes iguales. Y la que más le ha dejado sin palabras no es otra que el sabor y la apariencia de una típica fruta española.

Así lo ha explicado la propia Kristi a través de sus redes sociales, en las que cuenta a sus seguidores su experiencia en España y, en concreto, Andalucía, donde se trasladó hace unos nueve meses para enseñar inglés en Sevilla, aunque en la actualidad vive en Marbella mientras cuida a los cuatro niños de una familia como 'au pair'.

"No tiene nada que ver con el nuestro", ha señalado la joven mientras muestra su asombro con una de las frutas más consumidas en toda España durante los meses de verano: el melón. "Tenemos nuestro propio melón verde, que allí se llama 'Honeydew', pero no tiene nada que ver con vuestro melón", ha recalcado.

Además, ha afirmado que se trata de un tipo de fruta "muy diferente" que le encanta no solo por su intenso sabor, su jugosidad y su aspecto, sino por su nombre completo, "melón piel de sapo".

El jamón, otro de los descubrimientos de esta americana en Andalucía

Pero este no es el único producto alimenticio que ha logrado dejar sin palabras a Kristi. Durante sus primeros días en España, se negó a probar el jamón porque "no me gustaba". "Ni el jamón ni ningún producto de cerdo, me daba asco, no tenía ganas de probar una tostada con jamón", ha relatado. Sin embargo, todo cambió cuando decidió darle una oportunidad a este manjar: "Me ha cambiado la vida", ha señalado.

Entre los aspectos que no conocía de España antes de mudarse y que han logrado sorprenderla también se encuentra la gestualidad con la que se comunica la población en este país, que asegura que "mola y se usa para tantas cosas". "Y también me encanta el pádel, nunca había jugado en los Estados Unidos porque allí no tenemos, pero ahora estoy obsesionado", ha añadido la joven sobre otra de sus nuevas pasiones.

La serie que ha conseguido enamorar a esta estadounidense que reside en Andalucía

Pero si algo ha conseguido atraerla a la cultura española ha sido el descubrimiento de una de las series más emblemáticas de todos los tiempos, 'Aquí no hay quien viva', de la que asegura estar "enamorada".

"Mucha gente me dijo que tenía que verla y, ahora que estoy acabando la primera temporada, puedo decir que estoy enamorada de esa serie", ha señalado la joven, que seguirá adentrándose en los entresijos de la sociedad andaluza para seguir dando con esos aspectos que han logrado hacer que se apasione por el territorio.