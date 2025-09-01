Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU arranca sus primarias para las listas de Por Andalucía sin esperar a Podemos: "Nadie puede ser un freno a la unidad"

El coordinador general Antonio Maíllo apuesta por un proceso amplio de primarias que permite "reconectar con la gente"

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz tienen ya suscrito el acuerdo para revalidar la coalición de Por Andalucía que concurrió a las últimas elecciones autonómicas. Pero el último curso político antes de las elecciones autonómicas arranca sin que se haya aclarado una pieza clave: el papel de Podemos que en 2022 sí estuvo pero que ahora, condicionado por el debate nacional, se mantiene al margen de esta candidatura.

Aunque la "puerta siempre está abierta", las tres formaciones quieren arrancar ya el proceso para definir las candidatura que es la clave de un complejo proceso en el que habrá que definir no sólo el cabeza de lista, sino cada uno de los aspirantes provinciales a entrar en la Cámara autonómica. IU empieza esta misma semana. En este proceso Inmaculada Nieto, quien fuera candidata en las últimas elecciones, ya se ha descartado.

"Debe haber un proceso político de primarias que reenganche a mucha gente y debemos acelerar los ritmos en los procesos de construcción de los candidatos. Debe ser participado, abierto, con distintos candidatos y que si hay una propuesta de consenso que se ratifique con un proceso. También debemos contar con ciudadanos individuales que quieran lanzarse desde la izquierda", explicó el coordinador general de IU, Antonio Maillo.

Maíllo eludió referirse directamente a Podemos, pero sí dejó claro que el proceso para las próximas elecciones tiene que arrancar ya aunque no se haya concretado ningún acuerdo: "No se trata de crear un espacio político, sino de mantenerlo. Es un grupo que ha trabajado muy bien. Y confíamos en que al final se produzca un proceso unitario que reconecte con la gente en su casa. Ninguna organización puede ser un freno para una candidatura de unidad".

