La Junta abre una línea de ayudas para que las bandas de música compren instrumentos: cuantía y cómo solicitarlas

La Consejería de Cultura pone en marcha la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para las bandas de música andaluzas.

Se tratan de las primeras ayudas a la música por parte de la Junta de Andalucía, para las que se ha destinado un importe total de 300.000 euros, dirigidos a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público, y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza. “Las bandas de música, que por vez primera van a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, han constituido tradicionalmente una parte esencial de la cultura musical, ocupando espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimientos donde se cultiva el esfuerzo, la constancia y el amor por la música”, ha destacado la consejera de cultura Patricia del Pozo.

Ayudas a las Bandas Musica / .

La cuantía total máxima de la subvención será igual o inferior a 2.500 euros por beneficiario y serán subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de las diferentes categorías, quedando expresamente excluidos cualquier tipo de accesorio, excepto de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre el 2 de septiembre a las 12:00 h y permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre de a las 11:59 h. La solicitud se cumplimentará de conformidad con el formulario establecido en el Anexo I de la convocatoria, de forma exclusivamente electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sin duda, una línea de ayudas que favorecerá a la intensa actividad cultural que desarrollan estas agrupaciones musicales: “Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical”, ha señalado la consejera.