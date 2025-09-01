Ofrecen una recompensa de 800 euros para recuperar a 'Mozart', un perro robado de una protectora de Huelva

"Por favor, ayúdanos a compartir. Él es Mózart y es uno de nuestros niños robados. Por favor, a quién lo tenga, devuélvenosló, queremos que vuelva a casa. Recompensa de 800 euros, sin preguntas, sólo queremos que vuelva". Con este conciso y directo emnsaje, la protectora de animales Rociana Acoge pide colaboración y ofrece una recompensa para recuperar a uno de los cinco perros reobados de sus instalaciones.

El viernes 22 de agosto se llevaron del refugio a cinco podencos en total, de los cuales, han logrado recuperar cuatro. Desde el refugio han publicado en sus redes sociales que una persona alertó de que había comprado en Dos Hermanas a cada perro por 50 euros, pero al conocer la noticia de su desaparición, los ha devuelto sin solicitar ni el dinero que se ofrecía por el rescate ni lo que había pagado por ellos.

Sin emabrgo, cuando fueron a por ellos, faltaba Mózart, el quinto perro que había sido robado de esta protectora. "Nuestro pequeño Mozart, por desgracia, nunca ha tenido suerte. Y sigue sin ella. Ha sido robado de nuestro refugio. Hemos podido recuperar a cuatro de sus compañeros robados, pero Mozart sigue en parardero desconocido. Por favor, máxima difusión. Tiene que volver", ha solicitado el refugio a traves de su cuenta de Instagram.

Piden difusión para dar con él y una recompensa de 800 euros. Esperan que Mozart aparezca al igual que lo han hecho Kay, Henry, Stella y Molly. Desde Rociana Acoge han mostrado su "profundo agradecimiento" en sus redes sociales a todas las personas que han ayudado en la difusión de estos perros para poder recuperarlos, al igual que a quien que les ayudó a recuperarlos, una animalista de Dos Hermanas que descubrió su paradero y fue quién alertó a la persona que los había comprado sobre su búsqueda.

De este modo, para ellos queda confirmada la sospecha que tenían en un primer momento de que los había robado "para venderlos para la caza", ya que "ahora comienza el periodo y suelen ser habituales este tipo de robos", aunque los animales sustraídos, asegura la protectora, "no sirven para la caza" y, de hecho, además de estar castrados, algunos habían sido entregados por cazadores para que les buscaran un hogar.

Asimismo, han lamentado que aunque Kay "no está tan asustado" los demás vuelven "aterrorizados", así como han informado que, al recuperar a estos cuatro pequeños podencos, también han rescatado otras dos nuevas perritas que "también llegan aterradas".

Tras el robo de estos perros, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer el robo de estos cinco podencos el centro de animales recogidos de la protectora. Entonces, los responsables de la misma se mostraron "rotos de dolor" y destacaron que son animales "muy buenos y tranquilos", al tiempo que apuntaron que "no pudieron llevarse más" ya que algunos se escaparon escondiéndose "porque estaban asustados". "Han roto la valla por tres sitios y nos han quitado a estos podencos, todos pequeños y muy bonitos", explicaron.