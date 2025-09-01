El PSOE de Sevilla se centra en las autonómicas y aplaza la elección de candidatos municipales a otoño de 2026

El PSOE de Sevilla no nombrará a sus candidatos hasta octubre de 2026, antes, pondrán su mirada en las elecciones autonómicas. "Este mes de septiembre vamos a activar la maquinaria para que todo el mundo se ponga en modo gestión y en modo electoral", ha explicado el secretario general de los socialistas andaluces, Javier Fernández. Queda menos de un año para las elecciones y en Luis Montoto no tienen tiempo que perder, todo tiene que estar listo para alcanzar el objetivo principal: recuperar San Telmo.

Ferraz marca todos los tiempos y el calendario de los socialistas no permite decidir los nombres de los candidatos oficiales para las municipales hasta otoño del 26. Después de un año de debates internos, el líder PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha dado el pistoletazo de salida de un curso que se centrará en "llegar en las mejores condiciones" a las elecciones. Los socialistas ponen todas las castañas en el asador con su candidata a la presidencia de la Junta, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que definen como una persona con "conocimiento, notoriedad, trayectoria y experiencia".

"No nos preocupa cuando se vayan a celebrar", ha señalado el líder de los socialistas en la provincia ante los rumores sobre un posible adelanto de los comicios durante el curso. Sobre el papel, las elecciones andaluzas no llegarán hasta junio de 2026, si bien el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha esmerado en múltiples ocasiones en confirmar que los andaluces no irán a las urnas hasta final de curso, numerosas voces insisten en lo contrario. "Los socialistas sevillanos estamos preparados para el momento en el que se celebran estas elecciones", ha sentenciado.

El PSOE trabaja en "líderes" para las municipales

Fernández ha enfrentado el liderazgo que, según él, mantiene Montero, al de Moreno, a quien ha acusado de "confrontar cuando lo que tendría que hacer es complementar los trabajos de colaboración" con el Gobierno de España. El secretario general de los socialistas andaluces ha lamentado que ni siquiera los incendios han conseguido que los políticos encuentren "un espacio colaborativo", por lo que ha pedido "buscar la responsabilidad ante la desidia".

De cara a este nuevo curso, la estrategia de los socialistas sevillanos está clara: "Intentar poner en evidencia todos los defectos y déficits" del Gobierno autonómico. Para Fernández, "se han perdido grandes oportunidades para avanzar" en lo público. Así, quieren el objetivo del alcalde de La Rinconada es "engrasar" la organización para que todo esté perfecto para "darle la vuelta al proyecto de Andalucía".

El responsable del socialista pide calma a quienes quieren conocer los nombres de los candidatos a las elecciones municipales. "Tomaremos las cosas ante el ritmo que hay que tomarlas, queremos que todo el mundo esté centrado en las autonómicas, las municipales llegarán en el 27", ha explicado el también presidente de la Diputación. Fuentes del partido han ampliado que las primarias no llegarán hasta otoño de próximo curso escolar, a poco más de seis meses de que comience la campaña como tal.

Pese a esta tranquilidad, Fernández ha indicado que su equipo está "trabajando en líderes" donde no los hay, "en equipos y proyectos" y reforzando los que ya están consolidados -como ha señalado que se produce en el caso de Sevilla con Antonio Muñoz-, ya que, en su opinión, "para poder ganar unas elecciones hay que tener un proyecto político". "Todo lo que podamos ir adelantando, lo vamos a ir adelantando, pero sin olvidar que el principal reto es el Gobierno de Andalucía".