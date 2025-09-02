La DGT se queda sin helicópteros para vigilar las carreteras de Andalucía

Los helicóperos de la Dirección General de Tráfico han dejado de sobrevolar las carreteras de Andalucía desde este lunes 1 de septiembre. Así lo han denunciado los sindicatos UGT y CCOO, achacando esta situción a la falta de mantenimiento y las actualizaciones necesarias para el funcionamiento de estos dispositivos de control de carreteras.

"Sin el perceptivo manteniemiento, sin las obligadas revisiones que por las autoridades de aviación civil se preceptúan, los helicópteros de la DGT no pueden volar", denuncia UGT en un comunicado, apostillando que "a día de hoy no existe un contrato en vigor que lo haga posible".

Esta situación ha provocado que, en estos momentos, el servicio de vigilancia aérea de la DGT no esé en funcionamiento y seguirá así hasta que se formalice un contrato de mantenimento para los helicópteros. "Es para echarse a llorar", apostilla UGT.

Uno de los helicópteros Pegasus de la DGT / Jesús Hellín / Europa Press

Desde CCOO recuedan que el pasado mes de julio ya dieron la voz de alarma sobre esta situación: “Los helicópteros pertenecientes a la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT dejarán de volar a partir de septiembre”, avisaban. Todo ello, debido a la finalización de los contratos que hacen posible que las aeronaves puedan volar con los requisitos pertinentes, además de "los graves problemas de personal que existen en la unidad".

Según la DGT, es cierto de que ese contraro finalizó el 31 de agosto y ha asegurado que hay ya uno nuevo adjudicado. No obstante, faltan algunos detalles por concluir y, por tanto, hasta dentro de unos "pocos días" no podrán volar.

Sin helicópetos ni drones

UGT, además, va más allá y asegura que no sólo los helicópteros están sin funcionar, sino que los drones de esta unidad también está inoperativos. "La práctica totalidad de los 38 drones que adquirió en el año 2020 también se encuentran parados e inutilizados por instrucciones del actual jefe de la UMA", informan.

Esto quiere decir que, actualmente, no hay ningún tipo de vigilancia aérea del control de carreteras. Todo esto llega justo después de la operación espoecial por el retorno de vacaciones, en la que la DGT aseguró que ponía todos los medios disponibles para garantizar la seguridad vial.