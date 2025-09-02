Las guarderías andaluzas inician el curso contra las cuerdas: "La asfixia económica es insoportable"

En 24 horas las guarderías abrirán sus puertas a los niños de 0 a 3 años. Este año, la vuelta al cole en Andalucía está marcada por la gratuidad de las plazas en alumnos de 2 años y, como lleva sucediendo en los últimos cursos, por la bajada de la natalidad. Ante este escenario, el principal problema que afrontan los centros privados, mayoritarios en Andalucía, es el precio por plaza. Se trata de un importe que se aprobó para el curso 20-21 y asociaciones como Escuelas Infantiles Unidas o la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) alertan de que tanto los sueldos de los profesores como el IPC no han dejado de crecer y que "toca abordar una subida del precio de forma ineludible".

Desde hace cinco años, las guarderías reciben 240,53€ al mes por alumno. Un importe que las asociaciones describen como "insuficiente" para conseguir que, pese a la caída en la matriculación, un negocio como este siga siendo rentable. "De seguir así, tenemos los días contados. En menos de cinco años el gremio está en las últimas", advierte Andrés Guerra, copropietario de siete guarderías en la provincia de Sevilla, en una conversación con este medio. El presidente del CEI-A, José Luis Victorio, recuerda que “los gastos de las escuelas vienen incrementándose en los últimos años: han subido los gastos de personal, ha subido la factura de la luz, los precios de los materiales, etc. Sin embargo, el aumento del precio de la plaza no ha sido proporcional, ni siquiera ha igualado el IPC, y la asfixia económica que sufren las escuelas es insoportable".

Ante este escenario, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía explica a este periódico que el decreto de infantil, donde se abordaron temas como el plan de gratuidad, se aprobó el pasado mes de marzo con el consenso de los sindicatos y representantes que forman parte de la mesa sectorial. "Ahora mismo, nuestro principal objetivo es impulsar la gratuidad y conseguir que a corto o medio plazo también este en niños de 0 a 1 años. En 2025 hemos invertido 40 millones de euros para subvencionar las plazas de los niños de 2 años", argumentan fuentes de la Junta, que confirman que por el momento el precio de la plaza se va a mantener. Según los últimos datos compartidos por Educación, actualmente hay 2.197 escuelas en la red de la Junta de las cuales más de 1.400 son privadas. Desde 2018, se han añadido 289 escuelas privadas.

La doble cara de la gratuidad

Antes de que se estableciera la gratuidad en niños de 2 años, las escuelas infantiles recibían cada mes más de 300 euros por alumno y podían estar desde las 7 de la mañana hasta las 17h de la tarde, con el comedor incluido. Ahora, el gobierno de Juanma Moreno paga el importe completo, sin embargo, el horario es de 9 a 15h y el precio se ha situado en 240,53€. Es decir, los padres deben asumir el importe de 7 a 9 de la mañana (aula matinal) y de 15h a 17h (aula de tarde). Algo que, en muchas ocasiones, debido a las bonificaciones de las familias acaba asumiéndolo en su plenitud la Junta.

Pese a ello, lo que se creó como una medida para impulsar la matriculación en niños de 2 años y ayudar económicamente a los padres, también tiene su cara B. Andrés Guerra, copropietario de Pio's School, siete guarderías privadas y bilingües en Sevilla, ha detectado este año que con la guardería gratis para alumnos de 2 años, muchos padres no llevarán este año a sus hijos a el aula matinal o de tarde para ahorrarse esos 20 euros al mes. "Para nosotros es un problema, porque estamos percibiendo menos dinero que antes, no notamos el incremento en la matriculación y tenemos que pagar las mismas nóminas que antes", recalca el empresario. "En el caso del aula matinal ha bajado mucho, sobre todo en los pueblos", insiste. Algo similar le sucede con el comedor, que a pesar de que el importe haya aumentado un 15% y ahora sea de 92 euros, tendrá que "hacer malabares" para pagar el catering porque también ha aumentado sus precios.

Las guarderías de pueblos, principales afectadas

La caída de la natalidad se sufre en toda la comunidad autónoma, pero especialmente en aquellas localidades con poca población. "El curso va a dar comienzo con las mismas carencias que ya denunciábamos el año pasado. El precio/plaza sigue estando por debajo de los costes, lo que está llevando a la ruina a muchos centros, especialmente, en localidades pequeñas, donde hay pocos niños”, señala el presidente de CEI-A, que lamenta que "la educación infantil sigue siendo la hermana pobre de la Educación en Andalucía”.

Por su parte, Guerra hace balance sobre el funcionamiento de sus escuelas infantiles, una en Sevilla capital y el resto en Bollullos de la Mitación, Montequinto, la Algaba, Burguillos y Cantillana. "Al final salimos adelante porque son varios centros y los más grandes ayudan a los más pequeños", apunta Guerra, que tilda la situación de "dramática". En su caso, la gratuidad de 2 años no ha tenido, por el momento, consecuencias positivas: "Creíamos que con esta medida se nos iba a llenar el centro, pero la realidad es que en algunos tengo menos niños que nunca, como en Bollullos que he pasado de tener 20 a tener 11 a inicio de curso. Veremos cómo avanza".

Mil matriculaciones más que en 2024

Los centros que conforman la red de escuelas infantiles andaluzas apenas han registrado un leve repunte de las matriculaciones con respecto al año anterior. El primer día de clases acudirán 89.322 niños de 0 a 3 años a los centros educativos andaluces, alrededor de 1.000 menores más que el curso anterior. Por el momento la Junta mantiene más de 40.000 plazas libres, unas 10.000 en Sevilla, aunque la cifra se espera que cambie a lo largo de año.