Este es el pueblo de Cádiz que tiene una playa paradisíaca escondida en plena sierra

Entre árboles frutales, nogales, chopos y huertas, Cádiz tiene su propia playa paradisíaca de aguas transparentes que se mantiene escondida de gran parte de la ciudadanía. Pero este oasis de tranquilidad y refresco no está compuesto por arena y olas, sino que se trata de una playa artificial creara en el corazón de la Sierra de Cádiz que ha aprovechado el cauce del río para crear su propia cala.

Se trata del Área Recreativa de Arroyomolinos, más conocida como la playita de Zahara de la Sierra, un enclave de más de 6,3 hectáreas situado en pleno Parque Natural de Sierra de Grazalema, junto a los pies de la sierra de Monte Prieto, a 300 metros de la reconocida Cueva el Susto y a la orilla del pantano de Zahara.

Este lugar que está rodeado de vegetación, zonas de sombraje y naturaleza fue creado aprovechando el curso del río para convertirlo en esta playa artificial que cada verano recibe a centenares de visitantes venidos de todos los rincones de Andalucía. Un lugar rebosante de aguas cristalinas que cuenta con zona de restauración, formado por un chiringuito y un restaurante, así como zonas de juego infantiles con tirolinas y un "bosque suspendido", que durante esta temporada se ha encontrado cerrado por motivos de mantenimiento.

Precios para visitar la playa escondida en plena Sierra de Cádiz

Este entorno que también dispone de aparcamiento gratuito permanecerá abierto hasta el próximo 14 de septiembre en horario de 11.00 a 18.30 horas. Para poder acceder a su playa artificial, los niños menores de tres años puede entrar completamente gratis, mientras que los de entre 4 y 11 años y los pensionistas deberán pagar una entrada de 3 euros. Los adultos mayores de 12 años, por su parte, tendrán que abonar 3,5 euros.

En el caso de los fines de semana y festivos, este precio aumenta a los 3,5 euros en el caso de los niños de entre 4 y 11 años y los pensionistas, y a 4,5 euros para los adultos.

Para llegar a este escondite paradisíaco de Cádiz, será necesario acceder a la carretera CA-2300 hasta bordear el embalse de Zahara para, en el kilómetro 5, seguir las señalizaciones que aparecerán hacia el Área Recreativa Arroyomolinos y que llevará hasta sus aparcamientos gratuitos.