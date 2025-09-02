Sindicatos e izquierda se rearman por la sanidad pública: "Somos la pesadilla de Moreno Bonilla"

Miles de personas se han dado cita este martes a las puertas del Colegio Electoral de Sevilla. Han llegado de Córdoba, Cádiz o Málaga para presentar 57.000 firmas con las que obligar al Parlamento de Andalucía a debatir una propuesta de ley sobre la sanidad pública promovida por Marea Blanca Andalucía, pero apoyada por el resto de sindicatos y los partidos de la izquierda. Con pancartas y proclamas contra la gestión sanitaria, los manifestantes han comenzado una marcha hacia San Telmo tras entregar las firmas. Aunque anuncian que esta no será la última movilización.

La sanidad es, según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces, es la segunda preocupación de los andaluces. Las listas de espera, las condiciones laborales de los profesionales, la falta de citas en la Atención Primaria o la saturación de los servicios de urgencia se encuentran entre los principales retos que enfrenta el Gobierno de Juanma Moreno y, en particular, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

"Les va a costar trabajo cargarse la sanidad pública", ha asegurado Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca en Cádiz. Las mareas han estado acompañadas también de CCOO, UGT, CSIF y Satse para demostrar la unión del sector, que ha exigido que dejen de "privatizar la sanidad andaluza". "O el Parlamento es el laberinto de las causas perdidas o es un laboratorio para solucionar los problemas andaluces", ha explicado Sebastián Martín, de Marea Blanca en Sevilla.

Propuestas de la ley

El proyecto de ley plantea "soluciones reales" para que, según los convocantes, "no mientan". Juan Monedero, que lidera la propuesta, ha señalado que la norma que proponen aboga porque derivar dinero público a la privada sea ilegal, prohíbe a los médicos trabajar en la privada y en la pública o mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. "No creemos que sea aprobada, pero sí creemos que damos las soluciones que tiene el sistema sanitario público", ha sentenciado Vergara.

En concreto, Marea Blanca ha presentado 57.000 firmas en el Colegio Electoral de Sevilla, 17.000 más de las necesarias para presentar una iniciativa popular en el Parlamento de Andalucía. Ahora, la documentación debe ser aprobada por este organismo, que puede echar hacia atrás algunas de las firmas, motivo principal por el que han presentado de sobra. De hecho, desde la propia Marea Blanca han echado hacia atrás alguna. A partir de aquí, la Mesa del Parlamento podrá incluirlo en un pleno para su debate.

Tras la entrega de las firmas, las 5.000 personas que, según CCOO, se han dado cita en la Avenida de la Palmera cargados de pancartas, se han concentrado para comenzar una marcha hacia el Palacio de San Telmo, sede del Parlamento andaluz. Entre gritos de "sanidad pública y de calidad" o "somos la pesadilla de Moreno Bonilla", los manifestantes han tomado dos de los tres carriles de la vía para llegar al centro de Sevilla.

Una gran manifestación

Pese a la amplia afluencia de manifestantes que se han concentrado este martes, llegados desde distintos puntos de Andalucía, no es la marcha más grande que plantean. Los responsables de las Marea Blanca han aclarado que, cuando puedan presentar la iniciativa legislativa en el Hospital de las Cinco Llagas, convocarán a toda la sociedad civil y a los sanitarios para reclamar cambios en la gestión sanitaria. Todo, como han defendido, para exigir que esta ley salga aprobada.

Con los sindicatos han estado también la portavoz del PSOE, María Márquez; la de Por Andalucía, Inma Nieto, y el de Adelante, José Ignacio García. "Hay andaluces muriendo en las listas de espera esperando un diagnóstico", ha lamentado el andalucista. Los tres han aplaudido la propuesta después de que el PP lleve dos años bloqueando la posibilidad de celebrar un pleno monográfico. Así, Nieto ha denunciado que el objetivo de Moreno es "deteriorar la sanidad pública para que la única opción sea pagar de su bolsillo un seguro privado".

"Es imposible salir a la calle y no encontrarse con un andaluz enfadado con Moreno", ha asegurado la portavoz socialista, que ha afirmado que el presidente andaluz "sabe el problema que tiene". De hecho, el Gobierno andaluz admite que las dificultades que plantea la sanidad pública "le quitan el sueño", pero los planes que propone para solucionarlos no calman las críticas. Aun así, el dirigente popular defiende que "está hoy mejor de como lo encontramos en el año 2019".