La convocatoria de profesores sustitutos arranca este jueves: los maestros comenzarán el primer día de clase

El pasado 1 de septiembre comenzó el proceso para seleccionar a los profesores sustitutos de este curso 2025-2026. Tal como ha podido saber este periódico a través de la Consejería de Educación, la convocatoria para adjudicar las plazas vacantes a los docentes interinos del cuerpo de Maestros será este jueves 4 de septiembre a través del Servicio de Información al Profesorado Interino (SIPRI). Así, la adjudicación de plazas será el día 8 y los profesores llegarán a las aulas el 10 de septiembre, el día que se inaugura el curso en Primaria.

Se trata de un proceso que arranca todos los años a inicio de curso y que no deja de funcionar todas las semanas (convocatorias cada martes y cada jueves) para cubrir las bajas que se produzcan a lo largo del año. Con la vuelta al cole, entre el 2 y 3 de septiembre los colegios notifican a la cartera de Carmen Castillo cuántas plazas vacantes tienen por motivos como una baja médica, una excedencia, un permiso maternal o paternal o una jubilación. Con el recuento, Educación lanzará la primera convocatoria este jueves en Primaria para los maestros que estén en la bolsa de empleo.

Para los profesores de Secundaria, FP y ERE, la primera convocatoria está prevista que sea el 9 de septiembre, solo seis días antes de que comiencen las clases. La adjudicación de las plazas se prevé para el mismo 15 de septiembre, cuando arranquen las clases en los institutos.

De acuerdo con el servicio Sipri, una vez finalizadas las dos grandes primeras convocatoria del curso, lo previsible "en base a años anteriores" es que el calendario 2025 se estabilice y comiencen las convocatorias habituales de martes y jueves, siendo la del jueves 11 la tercera convocatoria del mes. El plazo de participación será previsiblemente de 24 horas hasta el viernes 12 de septiembre. De acuerdo con la Consejería, está previsto que se lleven a cabo siete convocatorias a lo largo del mes de septiembre.

Aspectos a tener en cuenta en la solicitud

Se deben tener varios aspectos en cuenta a la hora de participar en las convocatorias del Sipri. En primer lugar, es obligatorio participar en la convocatoria si el docente ha sido convocado, de lo contrario el usuario pasará a estar a ser "inactivo de oficio". Si no ha sido convocado pero pertenece a la bolsa, se pueden solicitar puestos voluntarios. Se trata de puestos de trabajo correspondientes a jornadas reducidas, puestos itinerantes, educación permanente, equipos de orientación educativa, centros penitenciarios y, en general, aquellos con requisitos específicos o de características peculiares por ubicación o entorno social (excepto bolsas bilingües).

Aquellos docentes que hayan sido convocados en más de una especialidad deben presentarse a todas, aunque se puede priorizar el orden por preferencias. Además, también pueden pedir los puestos voluntarios de las bolsas en las que estés incluido.

Finalmente, aquellos interinos que tengan un nivel B2 de Inglés del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) no podrán solicitar puestos bilingües, ya que estos están reservados para integrantes de bolsas bilingües.

Caídas del sistema "habituales"

Como cada año, durante el mes de agosto los interinos no han tenido acceso al portal del Sipri. Por ello, cuando se reactiva el portal, que en este caso fue el pasado 1 de septiembre, "las primeras horas hay problemas con los servidores por la avalancha de gente consultando su posición en bolsa". De acuerdo con el servicio de la Consejería de Educación, este año, el mismo 1 de septiembre hubo gente que no se pudo descargar el justificante de haberse declarado inactivo voluntario en la bolsa. "Lo que desde sipri.es estamos aconsejando es que se tenga paciencia y esperar a una hora valle como puede ser por la noche tarde o bien de madrugada temprano para hacer los trámites", apuntan.