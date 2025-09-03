Una 'influencer' jerezana desvela la primera Barbie andaluza: "Hasta los Beatles tuvieron una de estas muñecas"

No había casa que no tuviera una de ellas. En las estanterías, presidiendo la mesa o, sobre todo, encima del televisor. Las Muñecas Marín se convirtieron desde su nacimiento en 1928 en un emblema de la cultura andaluza que inundaba cada hogar con sus trajes de flamenca, sus volantes y sus peinetas, y que recorrieron todo el planeta como símbolo de la tradición española.

Así, gracias a las casi nueve décadas de vida que atesoró, esta muñeca se convirtió en uno de los mayores referentes de Andalucía, reconocida en el mundo entero por su característica presencia y arraigo. Pero lo que la mayoría de quienes tuvieron una de estas creaciones en su poder aún desconoce es su verdadero origen, localizado en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera.

La creadora de contenido jerezana Sandra Morales ha sido la encargada de mostrar la historia de esta emblemática muñeca a sus miles de seguidores, a quienes ha explicado que "en Andalucía tenemos nuestra propia Barbie". "Y encima, salieron antes que la Barbie", ha señalado sobre las Muñecas Marín.

Tal y como ha relatado, el creador de estas muñecas fue José Marín Verdugo, un vecino de Chiclana de la Frontera que se trasladó a Madrid con la ilusión de ser pintor, pero que "acabó haciendo muñecas". "Se volvió para su pueblo y montó aquí el taller", ha añadido la joven, que ha afirmado que el gaditano se tuvo que enfrentar a la mofa de algunos vecinos que dudaban de su idea: "Tuvieron que ponerse un puntito en la boca, porque hasta los Beatles tuvieron una de sus muñecas".

La fábrica de las Muñecas Marín cesó su actividad en 2014

"Sus muñecas más icónicas vestían de gitana, llenas de volantes y peinetas. Eran un símbolo de Andalucía que se exportaba por todo el mundo", ha indicado la 'influencer'. Además, ha asegurado que lo fácil para el creador de estas muñecas que llegaron a recrear a personalidades como Lola Flores o los Reyes de España era trasladar su fábrica a las grandes capitales o fuera del territorio nacional para abaratar costes, pero que la pasión de José Marín Verdugo por su tierra le hizo quedarse en su Chiclana natal.

Tras 86 años de producción, la fábrica de Muñecas Marín cesó su actividad en 2014. Sin embargo, su estela se puede contemplar aún en miles de hogares andaluces y en el Centro de Interpretación del Vino y de la Sal, donde se encuentra una exposición permanente de estas figuras.

La Barbie andaluza, una embajadora de la comunidad por todo el planeta

"Él podía haber vendido sus muñecas como Marca España, pero tenía claro que eso era Andalucía. Cuando se hace algo auténtico y no rechazas tus orígenes, se nota", ha indicado la creadora de contenido, que ha destacado que, con su iniciativa, el creador de las Muñecas Marín logró crear empleo, conservar la artesanía y llevar el nombre de Andalucía por todo el panorama internacional.

"Quienes las compraban o regalaban, podían conocer, aunque fuera superficialmente, algo de nuestra tierra. En un mundo donde todo se copia y se vende al por mayor, las Muñecas Marín estaban hechas con alma, con historia y con los pies en la tierra", ha concluido.