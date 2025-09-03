Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ANDALUCÍA

Un jiennense revela cómo es recibir clase en Estados Unidos: "No tiene sentido"

El joven natural de Linares ha mostrado su experiencia en Chicago, ciudad a la que ha acudido para mejorar sus inglés

Sarai Bausán García

"Me he enamorado". El profesor y creador de contenido natural de la ciudad jiennense de Linares Álvaro Patón seguía sin creer en el lugar en el que se encontraba mientras lo contemplaba con sus propios ojos: "Estoy viviendo un sueño". Y es que su pasión por los idiomas y su labor como docente le ha llevado a visitar Chicago este verano para mejorar su inglés y disfrutar de uno de los territorios más emblemáticos de Estados Unidos, conocido como la ciudad de los rascacielos.

Unas construcciones que han conseguido dejar sin palabras al 'influencer' linarense, que ha mostrado a sus miles de seguidores su experiencia en la ciudad: "Mirad las vistas de los rascacielos. No se ve ni el final del edificio, es una locura".

Desde su propio apartamento, Patón dispone de una panorámica que "no tiene sentido" de unos rascacielos que parecen perderse en el cielo y no llegar jamás a su fin. "Es increíble, enorme", no ha dejado de repetir el joven durante su visita a Chicago.

Este linarense, "enamorado" de Chicago tras su viaje a Estados Unidos

Pero no solo le ha sorprendido sus gigantescas construcciones, sino cada uno de sus detalles, como sus características clases: "Todo está lleno de banderas americanas y de todos los países, y todo está organizado con los nombres y los roles de los profesores en cada puerta del pasillo", ha recalcado el joven mientras pasea orgulloso por el lugar ataviado con la camiseta del Linares Deportivo, el club de su ciudad.

Noticias relacionadas y más

"Ha sido uno de los mejores viajes de mi vida", ha señalado el creador de contenido, que durante sus jornadas en la ciudad estadounidense ha cumplido dos de sus grandes sueños, viajar en helicóptero y presenciar en directo un partido de béisbol. Una experiencia que Patón califica de "increíble" y que asegura que le ha hecho "enamorarse" de la ciudad, a la que espera poder regresar.

