La Junta de Andalucía redobla su pulso con el Ministerio de Hacienda: ni quita de deuda ni más préstamos estatales

El Gobierno central relanzó este martes su ofensiva contra las comunidades del PP, especialmente Andalucía, para que acepten la condonación de la deuda, que en el caso de Andalucía supone 17.891 millones de euros con sus correspondientes 1.400 millones de intereses (aproximadamente). Va a ser uno de los ejes del discurso del Ejecutivo y del PSOE de María Jesús Montero en la recta final de la legislatura autonómica. Pero el Gobierno de Juanma Moreno ha armado su respuesta, se ha coordinado con otras comunidades, y ha redoblado la apuesta. No sólo dirá no a la condonación (si se aprueba) sino que además el pasado 1 de agosto notificó formalmente al Ejecutivo que a partir de ahora sólo se financiará a través de los bancos y no volverá a pedir préstamos al Estado.

Desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo, la Junta ha pedido 25.437 millones de euros al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Facilidad Financiera. Sin embargo, estas cuantías se han venido reduciendo de forma progresiva desde que en el año 2021 por primera Hacienda pudiera acceder a financiación privada a través de entidades bancarias al cumplir los requisitos de estabilidad financiera. En 2018 los fondos estatales representaban casi el 90% del total de créditos. En el año 2025, apenas el 20%.

El pasado 1 de agosto en las semanas previas a la aprobación de la quita de deuda, la Junta de Andalucía notificó formalmente al Ministerio que no volvería a acudir a ningún mecanismo de financiación estatal. A partir de 2026, sólo acudiría a los mercados de deuda privada que ya ofrecían mejores condiciones y plazos. Se siguen así los pasos de la Comunidad de Madrid (que nunca ha solicitado créditos estatales) y se convierte en el segundo territorio autonómico en alcanzar este hito.

"Les comunicamos que la comunidad autónoma de Andalucía acudirá a los mercados financieros nacionales e internacionales para satisfacer todas las necesidades de financiación de 2026 y por tanto no solicitará financiación al fondo de financiación a las comunidades autónomas", recoge la notificación enviada este mes de agosto en respuesta a la petición de información del Ministerio de Hacienda a todos los territorios.

La decisión se podía haber adoptado antes. Incluso este 2025 la Junta barajó renunciar a los 737 millones de euros que estaba previsto solicitar. Pero finalmente se optó por la prudencia y se fijó como objetivo el año 2026. Justo el último de la legislatura y en pleno pulso político por la propuesta de quita de deuda.

"A nosotros no nos sirve"

Aunque no haya una relación directa, esta renuncia a los mecanismos estatales de financiación supone un argumento más en la estrategia de la Junta de Andalucía para justificar su rechazo político a la propuesta de quita de deuda. El mensaje es claro y lo repite una y otra vez la consejera de Hacienda, Carolina España: "A nosotros no nos sirve, no tenemos un problema de deuda. Tenemos autonomía financiera y no necesitamos ya ningún mecanismo de financiación del Estado. Somos independientes. Nosotros sólo queremos recursos reale que nos sirvan para invertir en una carretera o en dependencia".

El segundo argumento básico es si el ahorro de intereses se puede o no reutilizar para gasto público y social. El Ejecutivo central, a través de María Jesús Montero, incide en que los fondos servirán para ejecutar inversiones o aumentar el gasto social. La Junta de Andalucía reitera que no se podrá porque la normativa establece "que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda no podrá ser empleado en incrementar su gasto".

En cualquier caso, haya o no una vía para reutilizar los intereses, la posición de la Junta de Andalucía no se va a mover en los próximos meses. Básicamente, porque el escenario sobre el que se trabaja es el que del este anteproyecto de quita de deuda no se pueda aprobar y materializar antes de la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas y del relevo de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda. Y si se avanzara algo más la posición de todos los territorios del PP está lo suficientemente coordinada como subrayó este martes su presidente Alberto Núñez Feijóo.

Aún tienen que pasar muchas cosas hasta que se llegue al punto de que el Ministerio ofrezca un papel concreto a Andalucía con sus 18.700 millones de quita de deuda. Lo más importante es que la propuesta tiene que superar el debate del Congreso de los Diputados donde ya hay enmiendas registradas de socios de gobierno como Sumar (que pide una vinculación con la política fiscal) y donde hay dudas entre los socios de gobierno.