La Junta pagará la matrícula de aquellos universitarios que enfermen o tengan un accidente y no puedan seguir las clases

El curso universitario está a la vuelta de la esquina. Las matriculaciones, los créditos y los horarios son el gran tema de conversación entre los estudiantes estos días. La última novedad se aprobó este martes en Consejo de Gobierno: la Junta de Andalucía mantiene a partir de este curso la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con todos los requisitos.

Esta nueva medida llegó tras aprobar el pasado 8 de agosto el decreto por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y administrativos en el sistema público universitario. Este próximo curso se vuelven a congelar los precios de las matrículas y Andalucía se convierte en una de las comunidades más asequibles del país junto a Galicia, Canarias o Asturias.

En cuanto a los másteres habilitantes, que son aquellos obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas, como el de Arquitectura o Abogacía, se mantiene por segundo año la reducción del precio. Por lo tanto, el precio del crédito pasa de 13,68€ a 12,61€ un año más. De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, por lo que se mantiene en 13,68 euros. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de no condicionar a los universitarios por razones económicas a la hora de elegir la titulación.

Nueva normativa para enfermedades o accidentes

Hasta hora, la normativa para aquellos estudiantes que enfermaban o tenían un accidente y tenían que interrumpir sus estudios era la siguiente: tenían que estar matriculados en la universidad pública durante el curso anterior para que se le bonificarán los estudios de grado o los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de másteres. Es decir, tenía que pagar los créditos aunque no pudiera asistir a clase por culpa de su enfermedad o accidente. Como consecuencia, el universitario afectado interrumpía sus estudios no matriculándose por lo que, hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a la bonificación por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

De ahora en adelante, el proceso cambia. El estudiante con estas circunstancias graves tendrá que justificar su situación debidamente y quedará exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para los estudios de grado o en los dos años académicos para el máster.

"Esta novedad redunda en el objetivo del Gobierno andaluz de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades y responde a la prioridad de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos", apuntan en una nota de la Consejería de Universidad.

De acuerdo con la cartera de José Carlos Gómez, esta medida pertenece a un paquete de actuaciones donde también destaca la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción, así como la inserción de un cupo especial de admisión para personas en riesgo de exclusión social.

Devolución del importe de la matrícula

Por otra parte, el decreto de precios públicos refuerza el derecho del alumnado a recibir la devolución íntegra del importe de la primera matrícula que realiza si después obtiene plaza en otra universidad como consecuencia de una reasignación dentro del proceso de admisión de enseñanzas, siempre que presente la solicitud de anulación en el plazo establecido.

Por otro lado, el documento también permite a las diferentes universidades públicas y sus respectivos centros adscritos firmar convenios en los que la cuantía que han de satisfacer estos últimos en concepto de precios públicos a las instituciones académicas pueda ser superior al 30%, porcentaje establecido hasta ahora.

Una única matrícula para los aprobados

Este curso sigue vigente la normativa que mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos para aquellos alumnos aprobados en primera matrícula. Por lo tanto, los estudiantes que aprueben las asignaturas podrán realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis. Los únicos alumnos exentos de este beneficio serán los becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Por último, cabe destacar que a esta actuación no sólo se acogen los estudiantes de las universidades públicas andaluzas, también aquellos que por razones personales o laborales realizan sus estudios universitarios en la UNED, así como los titulados en enseñanzas artísticas superiores.