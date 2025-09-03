Page avala la quita de deuda y rompe el frente común que impulsa Moreno sobre financiación

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha querido perder la oportunidad este miércoles de intentar que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se sume a su cruzada contra la quita de la deuda y a favor de la reforma del sistema de financiación autonómica. El dirigente andaluz, que se ha referido a la solidaridad territorial se ha deshecho en elogios para Page, de quien ha dicho que es "de la familia".

Moreno ha participado este miércoles en el curso de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo sobre la cohesión junto a otros presidentes autonómicos como el gallego, Alfonso Rueda o Page. Aunque el encuentro se centraba en el Comité de las Regiones, del que el popular es copresidente, Moreno ha aprovechado para hablar de la actualidad política nacional y la quita de la deuda. Allí, el presidente andaluz ha insistido en su estrategia de construir puentes con el castellanomanchego, uno de los socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez.

"Aunque milite en otro partido, siempre se ha caracterizado por buscar puntes de encuentro", ha asegurado Moreno sobre Page, de quien ha dicho que es "colega, aunque milite en otro partido". El dirigente popular ha insistido también en que el socialista tiene una opinión "nítida y diferenciada", que, en su opinión, es con la que la "mayoría" en las que la mayoría estamos de acuerdo".

Una medida de "justicia elemental"

Si bien tanto el castellanomanchego, como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, hayan sido críticos con el Gobierno central por las cesiones al independentismo, ambos han cerrado filas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cuanto a la quita de deuda. Un jarro de agua fría contra la estrategia de Moreno de crear una "entente amable" en oposición a la financiación singular que el Ministerio de Hacienda propone para Cataluña y contra la quita que se aprobó en el Consejo de Ministros de este pasado martes.

"Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, he jurado defender todo aquello que beneficie a mi comunidad autónoma", ha defendido Page, que ha subrayado la importancia de que "estas decisiones las tienen que tomar de manera autónoma los presidentes autonómicos, sean del partido que sean". Además, el presidente castellanomanchego ha señalado que es "de justicia elemental" que el Estado compense "a modo de financiación indirecta la falta de financiación ordinaria". "Hay que quitar el ruido del frentismo", ha sentenciado.

"A mí los único que me puede dar órdenes son los andaluces, los andaluces sí me dan órdenes y además dan órdenes muy claras", ha respondido Moreno ante las acusaciones de los socialistas de responder más a los intereses orgánicos de Génova que a las necesidades de su comunidad autónoma. Así, el dirigente andaluz ha asegurado que no va a "satisfacer un acuerdo con el Estado Republicano de Cataluña que no beneficie a Andalucía".

Ruptura en el frente

Estas declaraciones muestran una ruptura entre ambos líderes autónomicos. De hecho, Moreno ha insistido en que responde "a un objetivo personal de mantenimiento de poder en menoscabo de un proyecto común que España". "Estamos ante una trampa", ha asegurado Moreno para añadir que "esto es una solución para una comunidad que durante una década derrochó recursos públicos y unos líderes que endeudaron hasta unos niveles máximos a Cataluña".

Moreno propone, frente a la quita de la deuda, la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica que no responda a las necesidades específicas de Cataluña. Si bien desde el PSOE andaluz defienden que la financiación es la "guinda" del pastel, estos apuestan por aceptar primero la condonación. "No vamos a participar en trampas ni en conejos a la chistera", ha subrayado el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín.

Si Andalucía acepta la condonación, será la comunidad autónoma más beneficiada. En total, la medida aprobada este martes en Moncloa, supondría que el Estado se haga cargo 18.700 millones de euros, la mitad de la deuda de la comunidad autónoma. Sin embargo, las posibilidades de que la acepte son bajas. Este mismo miércoles, la portavoz del PSOE-A en el Parlamento, María Márquez, ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa, que esperan que se incluya en el próximo pleno, "para votar a favor de la propuesta de la quita de la deuda".