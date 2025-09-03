Prisión para el conductor que mató a madre e hija de Tomares en un atropello en la A-49

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor del coche que el pasado domingo atropelló mortalmente en la A-49 a la altura de Trigueros (Huelva), a dos mujeres de 20 y 57 años que se habían bajado de una furgoneta tras sufrir el pinchazo de una rueda.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la decisión se acordó en la noche de ayer martes después de que el coductor, detenido por la Guardia Civil, pasara a disposición judicial.

Inicialmente, se atribuyen a esta persona un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 14:30 horas cuando varios testigos llamaron al teléfono 112 alertando de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva.

Las dos fallecidas, según confirmó el alcalde de Tomares (Sevilla), José María Soriano, eran vecinas de esa localidad, tenían 57 y 20 años y eran madre e hija.