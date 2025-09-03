El SAS activa un nuevo plan para frenar las casi 2.000 agresiones a médicos al año en Andalucía

El año 2024 se cerró con un total de 1.866 agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios en Andalucía, una cifra que el Servicio Andaluz de Salud ha intentado reducir en los últimos años con distintos programas de actuación como el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a los profesionales . Este año se quiere cerrar con una nueva estrategia con la que se pretende realizar un seguimiento permanente, dar voz a los profesionales, establecer nuevas iniciativas y poner en marcha campañas de sensibilización. Para ello, se creará un observatorio contra las agresiones cuyo reglamento ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.

El nuevo observatorio, de carácter asesor, incorporará a todos los sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento y la toma de decisiones para mitigar las agresiones a médicos. De esta forma, con un conocimiento cercano de la realidad de los centros sanitarios, el objetivo es aplicar medidas protegen al personal sanitario y además "fomentar y consolidar la cultura de tolerancia cero ante las agresiones, en un marco de corresponsabilidad de toda la ciudadanía andaluza".

Entre las funciones que figuran en la constitución de este nuevo organismo está favorecer las denuncias de los profesionales sanitarios y personal de gestión ante cualquier tipo de agresión; proponer procedimientos de atención integral para reforzar el acompañamiento, asesoramiento y asistencia a la persona agredida durante todo el proceso; y promover la realización de planes de prevención y procedimientos de actuación frente a situaciones de conflicto y agresión.

El Observatorio también tiene entre sus funciones proponer la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer el estado de las agresiones en los centros sanitarios, con identificación de factores de riesgo, planteando acciones efectivas orientadas a la prevención, disminución y erradicación de las situaciones de violencia; elaborar criterios, estudios y propuestas sobre planes de prevención, programas y procedimientos de actuación; y desarrollar acciones, en colaboración las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo a los profesionales y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios, o fuera de los mismos, en ejercicio de sus funciones, que establezcan criterios orientativos de actuación.

Asimismo, corresponde a este órgano colegiado proponer medidas para reforzar y consolidar el sistema de notificación y registro de agresiones a los profesionales, con la participación de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud; promover el estudio, análisis y seguimiento de las agresiones e incidentes en términos cuantitativos y cualitativos, que permitan un mejor conocimiento de las mismas, orientado al diagnóstico de las causas, que ayuden a proponer mejoras en los procedimientos de actuación; y la creación de un fondo de documentación para la promoción de actividades de información y el estímulo del estudio y la investigación en la materia.

Además, se encargará de fomentar y promover foros y encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de conocimientos, trabajos y nuevas iniciativas en esta materia, así como de formular propuestas de convenios, acuerdos o protocolos de actuación a nivel regional con otras entidades u organismos públicos con competencias en la materia; de promover actuaciones de formación en estrategias de regulación de conflictos y manejo de situaciones de riesgo dirigidas a capacitar a las personas profesionales del SSPA frente a las agresiones e identificar áreas de mejora necesarias en todos los ámbitos de actuación, incluso de medidas ya implantadas.

Aumento de agresiones

La Junta de Andalucía da el paso de la configuración de este nuevo observatorio ante el incremento progresivo de las agresiones a profesionales sanitarios durante los últimos años en hospitales y centros de salud. Según los datos del SAS, en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria.

Cabe destacar que, siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.