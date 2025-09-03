El sistema de la dependencia se vuelve a revisar en Andalucía para reducir los tiempos de espera en los casos más graves

Andalucía sigue batiendo récords del número de demandantes de prestaciones por dependencia y de la cifra de tramitaciones. Sin embargo, la lista de espera se mantiene entre las más altas de españa y el tiempo medio desde la solicitud hasta la concesión sigue siendo de 574 días. De ahí que en los últimos años la Junta de Andalucía haya tratado de aliviar estos datos con medidas como la unificación de las dos visitas necesarias en una sola jornada o cambios en cuanto a las prioridades como el ejecutado en 2024 para agilizar las concesiones a los grados más severos de dependencia. Sólo en este año ya han fallecido 3.300 personas mientras esperaban el acceso a este derecho.

La Consejería de Inclusión Social, que ha renovado la dirección de la Agencia de Dependencia este mismo verano, aprobará una orden que fija nuevas prioridades a la hora de atender las solicitudes de dependencia. Concretamente, se priorizarán los menores de hasta 14 años, las personas mayores de 90, las personas que padezcan Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y aquellas en situación de cuidados paliativos, entre otros. Además, con esta Orden también se van a beneficiar las personas en situación de dependencia con discapacidad que terminen su etapa en un centro educativo y necesiten continuidad asistencial.

"Se trata de un paso más en el nuevo modelo que se ha venido implementando durante los últimos meses en Andalucía", explicó la consejera de Inclusión Social, Loles López, quien afirmó que las medidas que se han aplicado están dando resultado. Según los datos de este departamento, al cierre de 2024 Andalucía batió su "récord" al aumentar en más de 1.400 el número de personas atendidas respecto a junio, superando las 304.000. El tiempo de espera bajó aunque se mantiene en 574 días.

Entre las mejoras implantadas destacadas por la Consejería, destacan "la simplificación del procedimiento para la obtención del grado de dependencia a una única visita y resolución o el cambio de cinco aplicativos informáticos a una sola plataforma , que permite conocer en todo momento la situación exacta de cada expediente durante todo el proceso, desde el principio hasta el final”. “Somos conscientes de que queda mucho por hacer, por lo que seguimos trabajando día a día para construir un nuevo modelo centrado en las personas, más ágil, más eficiente y, en definitiva, más humano”, concluyó.