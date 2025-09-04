Una caída del sistema de Adif vuelve a provocar retrasos de dos horas en los AVE entre Andalucía y Madrid

Primero fue el apagón, los incendios y ahora una incidencia informática. Un día más, el transporte ferroviario entre Andalucía y Madrid se ha visto interrumpido por una incidencia. En esta ocasión, una caída del sistema de Adif ha provocado los trenes de alta velocidad que tienen origen y destino en Madrid se han visto afectados tanto con paradas como con retrasos que han llegado a alcanzar las dos horas en algunos casos.

Los usuaruis han denunciado la situación en sus redes sociales, donde algunos viajeros han contado cómo estaban parados en estaciones como Puente Genil. Desde ADIF defienden en sus redes sociales que, tras la caída del sistema, los equipos informáticos de refuerzo "han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación". También en su perfil de X, Renfe, ha asegurado que "se está restableciendo la circulación gradualmente una vez solucionada la incidencia".

En las principales estaciones de trenes de la comunidad autónoma, en las que se aprecia normalidad, la megafonía anuncia retrasos en la línea entre Madrid y Andalucía. En el caso concreto de Ouigo, fuentes de la compañía han señalado que tienen hasta nueve trenes afectados, lo que ha provocado que 3.000 viajeros no lleguen a tiempo a su destino, ya que los retrasos acumulados se sitúan entre una y dos horas.

Puente aplaude el sistema ferroviario

Las compañías ferroviarias recopilan todavía información sobre los trenes afectados. Fuentes de Renfe consultadas por El Correo de Andalucía sostienen que en el caso de los viajes entre la capital y la comunidad autónoma las demoras han sido "puntuales". "A las 12:00 ya estaban circulando con normalidad", explican para puntualizar que continuarán informando si la incidencia aumenta en los distintos puntos del territorio andaluz.

Renfe, Ouigo e Iryo se han puesto en contacto con los pasajeros afectados para indicarles los pasos que deben seguir. En el canso de Renfe, Sla compañía ha anunciado que se han habilitado "cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy".

Estos nuevos problemas, que se suman a las múltiples incidencias que se vienen provocando a lo largo de este año, han coincidido con la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente en el Congreso. El dirigente socialista ha culpado del aumento de los retrasos ferroviarios a la ola de incendios que ha afectado a la península y la antigüedad de los trenes. Aun así, el exalcalde de Valladolid ha defendido que España ha batido su récord histórico de viajeros en tren en los primeros seis meses del año, con más de 277 millones de usuarios. "Tenemos un buen sistema ferroviario porque si no no crecería", ha sentenciado.