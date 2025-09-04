Encuentro entre Andalucía y el País Vasco tras la polémica sobre el envío de menores migrantes a Euskadi

El Gobierno andaluz y el vasco se verán las caras el próximo lunes tras la polémica generada por presunto el envío de menores migrantes desde Andalucía hacía el País Vasco en autobús y la supuesta declaración de frontera norte de Euskadi. Ambos ejecutivos se encontrarán para tratar el reparto de los menores migrantes que ha aprobado el Gobierno central sin el apoyo del PP e intentar aclarar la situación.

"Hay un problema, hay que abordarlo, hay que hablarlo, hay que intentar no estar permanentemente generando crispación a través de los medios de comunicación y tensión", ha señalado el Lehendakari que ha señalado en una entrevista en RNE que le propuso este encuentro al dirigente popular y este aceptó que la consejera de Inclusión Social, Loles López, se reúna con su homóloga vasca para solucionar las diferencias entre ambos ejecutivos autonómicos. "Hemos puesto ya en marcha un grupo de trabajo que espero que dé sus frutos", ha insistido el representante del Gobierno euskera.

El presidente andaluz señaló que el Gobierno de España había reconocido al País Vasco como frontera norte, mientras ignoraba las peticiones de Moreno de declarar a la comunidad frontera sur. Sin embargo, aunque el Ejecutivo vasco lo ha solicitado, como ha hecho Andalucía, no le ha sido reconocida esta condición a ninguna. Aun así, López señaló que el Gobierno central aplica esta medida "de facto" y que incluso lo añadió en una nota de prensa.

Una petición "lícita y legítima"

Tras conocer estas declaraciones, Pradales se puso en contacto para desmentirle tal circunstancia. El lehendakari tuvo que explicar el dirigente popular que "estaba absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi". "Yo lo entiendo y me parece que es absolutamente lícita y legítima esa petición, como entiendo que lo es la nuestra", ha defendido para recalcar que "las pateras llegan también a las costas de Andalucía".

El nacionalista vasco señaló también en su respuesta al presidente de la Junta que "el 50% de los menores no acompañados que llegan a Euskadi, llegan en autobús, no llegan en patera y de dónde llegan del sur peninsular y fundamentalmente de Andalucía". Ante esta situación, el dirigente vasco pidió "colaboración, apoyo y ayuda" al presidente de la Junta para poder revertir esta circunstancia que afecta a su comunidad autónoma.

El martes 26 de agosto, en Consejo de Ministros, el Gobierno central aprobó la para el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias, donde acogen ya a casi 5.000 niños. El Ejecutivo ha establecido el número de plazas que tiene que tener cada comunidad según una serie de criterios técnicos, debería tener si hubiera un reparto solidario en España de los niños, niñas y adolescentes que llegan a cualquier punto de las costas españolas.