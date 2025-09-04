Una joven se muda de Granada a Menorca y se encuentra su "primer choque cultural" nada más llegar: "¿Es normal?"

Los choques culturales que cualquier viajero se encuentra al trasladarse de su país de origen a un nuevo destino suele ser un aspecto que afecta a todos los turistas que deciden adentrarse en un nuevo territorio para conocer su geografía y costumbres. Es lo que ya le sucedió a Olivia cuando se trasladó de su Londres natal a Granada. Pero lo que no esperaba es que volviera a ocurrirle cuando cambiara de ciudad de residencia dentro del propio país.

Sin embargo, es lo que le ha sucedido tras mudarse de la ciudad andaluza a Menorca, donde se ha encontrado un "primer choque cultural" que le ha dejado impactada: "Estoy asustada". Así lo ha señalado la joven a través de su perfil en redes sociales 'livlivinglavida', donde ha explicado la sorpresa que ha vivido al comprobar los elevados precios que hay que abonar en las Islas Baleares para tomar un desayuno.

La diferencia de precios entre Granada y Menorca, según esta londinense

"En Granada siempre desayunaba fuera un café con leche y una tostada, y ahí es muy barato, tres euros para un desayuno. Pero he venido para desayunar fuera por primera vez en Menorca y un café con leche y una botella de agua son casi cinco euros", ha recalcado la londinense.

Tal y como ha relatado, sus amigos ya le habían alertado de la diferencia de precios entre Andalucía y las islas, pero no ha sido hasta que lo ha comprobado en primera persona cuando ha descubierto la magnitud de este aspecto: "Ya me habían dicho que era caro aquí, ¿pero cinco euros? ¿Eso es normal?".

Las redes sociales se llenan de comentarios por lo vivido por esta turista

Una realidad que ha despertado la curiosidad y descontento de cientos de usuarios, que han comentado el encarecimiento de vida de Baleares. "Lo de las islas es muy heavy, no hay calidad de vida en el sentido económico", ha señalado una ciudadana. A la que ha añadido con ironía otro: "Bienvenida a las Baleares".

"Echarás de menos Andalucía en todos los sentidos", ha afirmado una usuaria. Junto a esto, ha señalado otro: "Lo que no es normal es lo poco que cuesta todo en Andalucía". Para intentar alentar a la joven, otra usuaria le ha asegurado: "Soy andaluza (de Sevilla). Llevo tres años en Menorca y, al principio, es muy raro y caro todo, pero luego te acostumbras y lo barato es cuando vuelves a Andalucía".