Andalucía multará por bañarse con bandera roja, no desalojar en un incendio o cruzar arroyos en una dana

Bañarse en la playa con bandera roja puede acarrear multa. Cruzar un arroyo precintado durante una dana o negarse a desalojar una vivienda en mitad de un incendio, también. Tras un verano bastante duro en cuanto a emergencias, la Junta plantea sancionar algunas de estas actuaciones en un decreto de autoprotección de la ciudadanía que aprobará próximamente. "Andalucía quiere ser pionera en la base de la cultura de la prevención y la responsabilidad. Y si hay que castigar el incumplimiento de las normas, se hará", anunció este pasado miércoles el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

"Algo pasa en la concienciación ciudadana cuando se han registrado en nuestra comunidad hasta 169 muertes por la ola de calor. Algo pasa cuando los ahogamientos -63 en total- se incrementan incluso hasta con bandera roja", ha razonado Sanz ante los medios de comunicación. "No se pueden permitir fallecimientos porque haya gente inconsciente cuando está prohibido el baño", ha insistido el consejero.

"Hace falta en España cultura de la autoprotección, y nosotros vamos a dar ese impulso necesario", ha apuntado Antonio Sanz sobre un decreto que va a aprobar el Gobierno autonómico antes de la próxima campaña de incendios. "Y todo esto debe llevar también aparejado un régimen sancionador, porque la gente se mete en el agua en la playa aunque no se pueda", ha recalcado el dirigente popular.

Otros de los supuestos que contempla esta norma, cruzar determinados arroyos cerrados al paso durante las danas o no desalojar una vivienda si se ordena ante el peligro de las llamas. Este último supuesto, esencial para la organización de las evacuaciones por parte de las autoridades, que han tenido que afrontar en estos meses traslados multitudinarios de población, como los realizados en el incendio de Atlanterra o de Jabugo.

Planes de evacuación en romerías y conciertos

Otro de los puntos clave de este nuevo decreto está en la exigencia de contar con planes de autoprotección "en romerías o peregrinaciones con más de 100 personas o que recorran más de 10 kilómetros", según explican desde la Consejería de Presidencia. Y no solo para celebraciones religiosas: "En grandes concentraciones como conciertos y otros actos públicos, a partir de un determinado número de asistentes será obligatorio la transmisión de información e incluso contar con simulacros y planes de evacuación", ha informado Antonio Sanz.

"Además, vamos a incorporar al total de municipios andaluces a la plataforma del 112, y todos los ayuntamientos en 2026 estarán conectados a este sistema mediante una aplicación disponible para móvil y tableta", ha declarado el consejero. "No me parece lógico llamar alcalde por alcalde durante una emergencia, así que vamos a facilitar un medio para dar las indicaciones que luego ellos transmitirán a sus vecinos".

Estos planes de autoprotección también tendrán que implementarse en los edificios de más de nueve plantas. La cifra no es casual: esta es la altura máxima que alcanzan las escalas de los Bomberos. Asimismo, cuando entre en vigor esta normativa que va a aprobar la Junta, los organizadores de espectáculos y actividades "deberán informar sobre medidas de seguridad como salidas de emergencia".

Septiembre y octubre, en "riesgo máximo de incendios"

Toda esta regulación llegará después de un verano especialmente duro en los parajes andaluces: hasta principios de septiembre se han llevado a cabo 702 intervenciones en incendios, 258 más que las realizadas el pasado año, según el recuento oficial de la Junta. En total, 5.575 hectáreas se han visto afectadas por las llamas, "de las cuales 1.382 corresponden a superficie arbolada y 4.193 a matorral", señalan desde la Consejería de la Presidencia.

Pero no ha acabado aquí el peligro: "La previsión es que hasta el 15 de octubre se mantenga en Andalucía el riesgo extremo por incendios forestales", ha destacado Sanz. "Pido colaboración ciudadana para que ante cualquier atisbo de humo se llame al 112. De esta forma podremos lograr que los medios de extinción lleguen pronto al foco de las llamas", ha aseverado el consejero. "Por ahora lo estamos consiguiendo: el 85% de los fuegos se quedan en conatos".