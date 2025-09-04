La Junta defiende que "más del 70% de las familias con niños de 0 a 3 años no pagarán nada" este curso en las guarderías

"Desde este curso, más del 70% de las familias con niños de 0 a 3 años no pagarán nada" por la escolarización. Son palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en un encuentro con los medios de comunicación para inagurar el curso infantil que estrena la medida de la gratuidad de la guardería en niños de 2 años. El jefe del ejecutivo autonómico ha estimado que 74.000 familias con niños en la etapa infantil se benefician de la gratuidad en Andalucía. "El curso pasado el porcentaje de familias con gratuidad era del 49%, eso significa que este año ha habido un salto de más de 20 puntos", ha explicado Moreno.

Su intervención ha tenido lugar en la Escuela Infantil Arco e Iris, en el barrio sevillano de Los Bermejales, donde ha estado acompañado de la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre otras autoridades.

Desde este miércoles 2.200 escuelas infantiles andaluzas han abierto sus puertas a los niños de entre 0 y 3 años. Concretamente, 89.300 niños del primer ciclo de infantil han arrancado el curso 2025-2026. De acuerdo con los datos de la Consejería de Educación, por el momento ya se han beneficiado 48.523 niños de 2 años y se han obtenido alrededor de 900 escolares más que el año anterior. "Es un salto muy sustancial que acredita el compromiso del gobierno de Andalucía con potenciar la educación desde la base", ha argumentado.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la inauguración del curso escolar 2025-2026 en las escuelas infantiles. / Esther Lobato / Europa Press

"Mueren más personas de las que nacen"

A pesar del incremento de las 900 matrículas nuevas, la realidad es que las plazas de las escuelas siguen sin completarse y, al menos por el momento, tres de cada diez pupitres se quedarán vacíos en la vuelta al cole. Es decir, por el momento la Junta mantiene más de 40.000 plazas libres de 0 a 3 años, aunque la cifra se espera que cambie a lo largo de año. La principal causa de estas cifras es la bajada de la natalidad en Andalucía, un problema "severo" y latente en la comunidad autónoma y en el país. "Estos años, por primera vez, Andalucía está teniendo tasas de crecimiento vegetativo negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen. Prácticamente, sucede en todas las provincias y eso es una tendencia que nos tiene que poner a todos en alerta", ha puntualizado el presidente.

Sin embargo, también ha destacado la falta de conocimiento de dicha "medida estrella", tal como la bautizó la consejera, como causa del leve crecimiento en matrículas. "Hay muchos ciudadanos que todavía no conocen esta medida y matricular a los niños desde edades tempranas es sumamente positivo", ha alentado Moreno durante su encuentro con los medios, donde no se ha podido realizar preguntas al presidente.

Con esta iniciativa, es importante destacar que las familias se ahorran 240,53€ al mes, que es el precio de la plaza de 9 a 15h y, dependiendo de la renta de los padres, el precio del comedor (92€) también puede llegar a ser bonificado. Por lo tanto, el precio del aula matinal y la de tarde (20,90€ cada una) no entran en la gratuidad, por lo que debe abonarse a parte. Con todo, tal como ha destacado el presidente, este año 22.000 familias más se benefician de la gratuidad o las bonificaciones durante el primer ciclo de infantil.

"Hay familias que se ahorrarán casi 400 euros al mes"

Los 240,53 euros de la plaza y los 92 euros del comedor suman 332,53 euros, que es el precio que hasta ahora pagaban algunas familias que no gozaban de bonificaciones por la guardería de su hijo. Ahora, tal como ha puntualizado la Consejería de Desarrollo Educativo "hay familias que se ahorrarán casi 400 euros al mes" gracias a la gratuidad y a las bonificaciones del comedor, aunque este última ayuda dependerá de la renta de la familia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (7i), durante la inauguración del curso escolar 2025-2026 en las escuelas infantiles. / Esther Lobato / Europa Press

En cuanto a las familias con niños de 0 a 1 años, tienen el mismo régimen que el año pasado, por lo tanto, en función de sus niveles de renta tendrán un tipo de bonificaciones. "El 50% de estos niños no pagan nada, por lo que también es gratuito para ellos", ha subrayado la consejera.

Así, la novedad sobre la gratuidad del segundo curso del primer ciclo de infantil este curso es, según la consejera, un año de "prueba y transición" para "testar" esta medida antes de que se amplíe en el marco de los próximos seis años la gratuidad en niños de 0 a 1 años, un asunto que Moreno ha confirmado durante su intervención.

40 millones para la gratuidad a niños de 2 años

Tal como informó hace unos días la propia Consejería de Educación, la Junta ha invertido 40 millones de euros para impulsar la gratuidad en niños de dos años este curso 2025-2026. Esta mañana, el presidente de la Junta remarcaba que se han destinado en este primer ciclo de educación infantil "unos 400 millones de euros", de los cuales "290 millones van directamente a las ayudas para las familias", por lo que "más del 70% del presupuesto que está dirigido a esta etapa y se dedica a aliviar a las familias con el coste de la escolarización".

Inversiones en Sevilla capital

Finalmente, el alcalde de Sevilla ha recordado durante su turno de palabra las intervenciones de mantenimiento que ha llevado a cabo el Consistorio durante los dos primeros años de mandato. De acuerdo con Sanz, se han invertido 5,5 millones de euros en proyectos públicos, se están licitando obras por un valor de 2,5 millones y se están redactando proyectos por 1,7 millones de euros. "En el Ayuntamiento hemos invertido más en dos años que el Ayuntamiento anterior en sus ocho años de gobierno", ha destacado, insistiendo en que en términos de mantenimiento ya han invertido 13 millones más que el gobierno socialista durante su último mandato.