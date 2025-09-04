La oposición fuerza a Moreno a votar contra la quita de deuda en el Parlamento andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado una y otra vez en público la quita de la deuda que propone la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora tendrá que hacerlo también en sede parlamentaria. El PSOE-A ha presentado una proposición no de ley, que se debatirá el próximo 11 de septiembre en la Cámara autonómica, para que el PP andaluz tenga que votar si se decanta a favor o en contra de la condonación de la deuda.

Aunque fueron los independentistas catalanes quienes pidieron la condonación de la deuda, Andalucía será el territorio más beneficiado. Tal como ha desgranado la ministra de Hacienda, la comunidad recibirá 18.700 millones de euros, una cifra muy superior a los 17.800 millones que exigía Moreno hace un año para aceptarla. De salir adelante, Andalucía podría ahorrar aproximadamente 1.400 millones de euros en intereses durante los próximos 10 años.

"¿Cómo puede justificar el señor Moreno Bonilla que lo que antes consideraba un agravio hoy, al ser superado en cuantía, se convierta en una trampa?", se preguntan los socialistas en su exposición de motivos. Así, exigen que el Gobierno autonómico acepte la condonación, que el pleno rechace "la estrategia de confrontación" del Ejecutivo autonómico, que deje los "planteamientos de bloqueo" de la reforma de la financiación autonómica y que los fondos "liberados por la condonación de deuda" se dediquen a reforzar los servicios públicos.

Criticas de la oposición

La portavoz de los socialistas, María Márquez ha recordado que el acuerdo aprobado por socialistas y populares en 2018 respalda la quita de la deuda. Eso sí, vinculada a un cambio en el sistema de financiación autonómica vigente, que perjudica a Andalucía. Los socialistas insisten en que ellos también abogan por un cambio en el modelo, como han defendido en varias ocasiones, pero piden ir paso a paso y empezar por la condonación. Para ellos, como aseguran fuentes del partido, la financiación es "la guinda" del proceso.

La quita de la deuda es una buena idea, pero no es la solución de todos nuestros problemas", ha explicado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha denunciado a Moreno por poner "siempre su partido por encima de Andalucía". No ha sido el único representante de la oposición que se ha pronunciado al respecto. La líder de Por Andalucía, Inma Nieto, ha bromeado con que los independentistas amenazaron a Montero con que o "le daba a Andalucía más dinero que a nadie o se rompían sus acuerdos de investidura". Además, la de Izquierda Unida ha recordado que las comunidades adquirieron la deuda "porque el Gobierno central del PP decidió cerrar el grifo".

Lo previsible, ante el texto de la PNL presentado por los socialistas es que la mayoría absoluta del PP vote en contra y la propuesta no salga adelante. En realidad no sería la primera vez que lo hace. Ya en marzo los socialistas presentaron una proposición para que los populares se retrataran yendo en contra. Aunque el presidente de la Junta no acudió a la votación, los suyos sí que votaron en contra.