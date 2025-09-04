El PP de Almería acusa al Gobierno de convertir el Mediterráneo en “un tránsito de ataúdes flotantes”

El presidente provincial del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha reprochado este jueves a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que culpe al cambio climático y al Partido Popular de que el Mediterráneo se haya convertido en “un tránsito de ataúdes flotantes”, tras la muerte de siete inmigrantes en patera en aguas de la provincia.

Durante la Junta Directiva Provincial celebrada en Huércal de Almería, García ha pedido que el Gobierno “asuma sus responsabilidades” en el control de fronteras y ha acusado al Ejecutivo de “alimentar el efecto llamada, dejando desprotegidas nuestras fronteras que otros aprovechan para hacer negocios millonarios con la vida de miles de personas”.

“No hay nada más irresponsable que, frente al drama humanitario que estamos viviendo con muertos y desaparecidos en nuestras costas todas las semanas, el Gobierno siga alimentando el efecto llamada”, ha insistido García, que ha calificado de “nefasta” la política migratoria de Pedro Sánchez.

Ha añadido que es preocupante que “el Gobierno de España se dedique a perseguir a los ricos en España, pero no a los que se forran jugando con las vidas humanas”.

El presidente del PP provincial ha defendido la inmigración legal como un “valor añadido” para la provincia y ha subrayado que su partido está de acuerdo con que los inmigrantes “vengan a buscar un futuro mejor a nuestra tierra, no en un ataúd flotante, sino en barco y en avión, con un contingente en origen”, siempre con las “mejores condiciones”.

“Para eso hay que accionar la política de inmigración en todo su conjunto y el Partido Socialista ha dejado estas funciones”, ha concluido.

Asimismo, ha arremetido contra la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de la que ha dicho que “solo se siente bien en el barro y en la confrontación, frente a un Gobierno de Juanma Moreno que representa la moderación, el consenso y el diálogo”, y también ha criticado a Vox, cuyos dirigentes son, a su juicio, “especialistas en señalar permanentemente el problema, pero no solucionarlo”.

Por su parte, el secretario general del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha llamado a realizar un “gran esfuerzo en los meses que están por venir”, recordando que “es la primera vez que el PP defiende una mayoría absoluta, somos el rival a batir, y nuestra tarea es la de defender la gestión que se ha hecho al frente del Gobierno andaluz”.

Fernández-Pacheco ha subrayado que, mientras las elecciones autonómicas se celebrarán “cuando mejor le venga a los andaluces”, las generales “serán cuando mejor le venga a Sánchez”, y ha pedido que el PP se centre en “trabajar por la gente a la que nos debemos, por Almería y por Andalucía”.

El también consejero de Agricultura ha señalado que Andalucía “ha despertado a lo grande” con récords en empleo, sanidad y educación bajo el Gobierno de Moreno, y que en Almería se han logrado avances en materias como agua, justicia y cultura, aunque ha insistido en que “aún queda mucho por hacer” y se necesitan “cuatro años más de Juanma Moreno para conseguir los retos que Almería y los almerienses se merecen”.

En el ámbito económico, ambos dirigentes han rechazado la condonación de deuda a Cataluña y han criticado el modelo de financiación autonómica, que deja a Andalucía con un déficit anual superior a los 1.500 millones de euros.