El PP se queda sin su defensora del Pueblo: Vox veta que sea la presidenta de Cruz Roja Andalucía

El nombramiento de la actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García, como Defensora del Pueblo Andaluz sigue bloqueado pese a que el mandato lleve un año caducado. Las diferencias de la Ejecutiva nacional de Vox con Cruz Roja, los primeros en acoger a los migrantes que llegan a nuestro país, mantiene paralizadas, según los populares, las negociaciones entre los populares y los de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía.

El mandato del Defensor del Pueblo Andaluz, que en este momento ocupa de forma interina Jesús Maeztu, caducó en septiembre de 2024, sin embargo, su relevo no termina de producirse. El PP, grupo mayoritario en el Parlamento no consigue llegar a un acuerdo con ningún partido para la sustitución de este profesor de la Universidad de Sevilla de más de 80 años. Mientras el relevo llega, en la Defensoría, donde confiaban que este llegara antes de verano, continúan con el trabajo, aunque Maeztu ha lamentado en varias ocasiones que "el escenario no es halagüeño".

Los populares defienden que van a seguir intentándolo, pero lamentan las dificultades que se están encontrando para negociar con Vox. "En este momento continuamos las conversaciones", ha explicado el portavoz de los populares, Toni Martín, en la rueda de prensa semanal del Parlamento. Sin embargo, la proximidad de las elecciones autonómicas, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defiende que se celebrarán en junio, dificulta cada vez más que se alcance un acuerdo.

El PP no baraja más nombres

En un primer momento, como ha sido habitual, los populares intentaron negociar el nombramiento de una defensora del pueblo con el grupo socialista, cuando el secretario general de los mismos era todavía Juan Espadas. Los cambios en la cúpula del PSOE-A, que no se cerraron, dificultaron las negociaciones, ya que, según el PP, cuando parecía que el acuerdo se iba a alcanzar, los de María Jesús Montero proponían nombres "muy políticos" por lo que los de Moreno decidieron cerrar esta vía.

Como ha recordado al portavoz de los socialistas, María Márquez, antes de que terminara el periodo de sesiones los populares "acortaron todos los plazos para las propuestas", ya que consideraban que el nombramiento "era urgente". Sin embargo, el primer pleno del curso político no incluirá el debate sobre el relevo de Maeztu. Fuentes del PP confirman además que este nombramiento no llegará al pleno hasta que el respaldo de los diputados necesarios no esté asegurado.

En julio los populares dieron un plazo de cuatro días a los grupos para proponer un nombre, pero el único que se puso sobre la mesa fue el de García. Los primeros en bajarse de este tren fueron los socialistas, que recordaron que la actual presidenta de Cruz Roja Andalucía había concurrido en las listas electorales de la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Con esta puerta cerrada, el PP se centró en convencer a Vox, que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Desde la Defensoría rechazan realizar declaraciones respecto al relevo de Jesús Maeztu. Sin embargo, antes de verano, el todavía defensor del Pueblo presentaba en el Parlamento el Informe Anual del Defensor de 2024 y señalaba que lo hacía con la intención de que la "renovación llegue limpia" y su sustituta trabajara desde cero en el siguiente. "Por el buen del funcionamiento de la institución no es bueno estar en funciones", aseguraba entonces.

Para que el nombramiento se produzca, son necesarios los apoyos de una mayoría de los tres quintos de los diputados, por lo que son PSOE y Vox quienes tienen la llave. Sin embargo, la negativa de ambos para respaldar a la presidenta de Cruz Roja no ha provocado que los populares propongan otro nombre, algo que, por el momento no está sobre la mesa. "Ha dedicado una parte muy importante de su vida a la defensa y protección de las personas más vulnerables", defendía en julio Martín, cuando aseguraba que García era un perfil "incontestable e inigualable".