Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía

Renfe pondrá 108 autobuses para cubrir los trenes Sevilla-Málaga durante las obras de Adif del 12 al 14 de septiembre

La compañía ha informado que habilitará alternativas desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre

Archivo - Imagen de archivo de viajeros en la estación de tren María Zambrano de Málaga capital.

Archivo - Imagen de archivo de viajeros en la estación de tren María Zambrano de Málaga capital. / Álex Zea - Europa Press - Archivo

EP

MÁLAGA

Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre con motivo de las obras que Adif va a llevar a cabo para la mejora de la infraestructura.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que durante estos tres días circularán un total de 108 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de un total de 36 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (14 del viernes, diez del sábado y doce del domingo).

Origen de los autobuses

Según han explicado, los autobuses tendrán como origen y/o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

Así, han apuntado que los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

También han indicado que Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones, cartelería en estaciones, mensajes en la venta online. Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados
  2. Sotogrande huye de la masificación en verano: 'Tenemos un modelo centrado en el turismo deportivo y residencial
  3. Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
  4. Montero se distancia de ERC para recuperar terreno en Andalucía a riesgo de agravar la debilidad del Gobierno
  5. Retenciones kilométricas en la AP-4 y la A-49 en la última jornada de la operación retorno
  6. El sistema de la dependencia se vuelve a revisar en Andalucía para reducir la espera a los menores y a los casos más graves
  7. El ministro Puente defiende las mejoras en el AVE tras otro día de averías y retrasos: 'No se invertía desde los 90
  8. La convocatoria de profesores sustitutos arranca este jueves: los maestros comenzarán el primer día de clase

Nueva fecha en el caso Juana Rivas: tendrá que declarar el 30 de octubre por supuesta sustracción de su hijo menor

Nueva fecha en el caso Juana Rivas: tendrá que declarar el 30 de octubre por supuesta sustracción de su hijo menor

Una caída del sistema de Adif vuelve a provocar retrasos de dos horas en los AVE entre Andalucía y Madrid

Una caída del sistema de Adif vuelve a provocar retrasos de dos horas en los AVE entre Andalucía y Madrid

Encuentro entre Andalucía y el País Vasco tras la polémica sobre el envío de menores migrantes a Euskadi

Encuentro entre Andalucía y el País Vasco tras la polémica sobre el envío de menores migrantes a Euskadi

Renfe pondrá 108 autobuses para cubrir los trenes Sevilla-Málaga durante las obras de Adif del 12 al 14 de septiembre

Renfe pondrá 108 autobuses para cubrir los trenes Sevilla-Málaga durante las obras de Adif del 12 al 14 de septiembre

La Junta defiende que "el 70% de las familias con niños de 0 a 3 años no pagarán nada" este curso en las guarderías

La Junta defiende que "el 70% de las familias con niños de 0 a 3 años no pagarán nada" este curso en las guarderías

Una joven se muda de Granada a Menorca y se encuentra su "primer choque cultural" nada más llegar: "¿Es normal?"

Una joven se muda de Granada a Menorca y se encuentra su "primer choque cultural" nada más llegar: "¿Es normal?"

Huelva en alerta por el virus del Nilo: Salud detecta la circulación de mosquitos a las afueras de la ciudad

Huelva en alerta por el virus del Nilo: Salud detecta la circulación de mosquitos a las afueras de la ciudad

Situación de Santa Justa tras la incidencia de Adif.

Situación de Santa Justa tras la incidencia de Adif.
Tracking Pixel Contents