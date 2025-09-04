Primero fue el apagón, los incendios y ahora una incidencia informática. Un día más, el transporte ferroviario entre Andalucía y Madrid se ha visto interrumpido por una incidencia. En esta ocasión, una caída del sistema de Adif ha provocado los trenes de alta velocidad que tienen origen y destino en Madrid se han visto afectados tanto con paradas como con retrasos que han llegado a alcanzar las dos horas en algunos casos.