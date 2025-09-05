Dos accidentes complican la circulación en la AP-4 y la A-49

La jornada de este viernes ha estado marcada por dos accidentes de tráfico que han provocado importantes incidencias en la red viaria andaluza.

En Sevilla, un siniestro ocurrido en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan y en sentido Cádiz, obligó a cortar el carril izquierdo en el punto kilométrico 38, generando dificultades en la circulación.

Por su parte, en Huelva, otro accidente registrado en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado y en sentido a la capital onubense, dejó un carril intransitable y provocó retenciones de más de tres kilómetros.

Los servicios de emergencias y de conservación de carreteras se desplazaron hasta ambos puntos para restablecer la normalidad lo antes posible.