Movilidad
Dos accidentes complican la circulación en la AP-4 y la A-49
El accidente en Huelva provoca más de 3 km de atascos en la A-49 en Bollullos Par Condado
La jornada de este viernes ha estado marcada por dos accidentes de tráfico que han provocado importantes incidencias en la red viaria andaluza.
En Sevilla, un siniestro ocurrido en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan y en sentido Cádiz, obligó a cortar el carril izquierdo en el punto kilométrico 38, generando dificultades en la circulación.
Por su parte, en Huelva, otro accidente registrado en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado y en sentido a la capital onubense, dejó un carril intransitable y provocó retenciones de más de tres kilómetros.
Los servicios de emergencias y de conservación de carreteras se desplazaron hasta ambos puntos para restablecer la normalidad lo antes posible.
