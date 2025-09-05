Adiós a los 'monitores sombra': la Junta acuerda con las familias un nuevo modelo de apoyo a niños con autismo

Durante los próximos dos años en Andalucía desaparecerá de forma progresiva la figura del monitor voluntario para niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), también conocido como "profesor sombra". Así lo ha confirmado en un comunicado la Federación Autismo Andalucía (FAA) tras llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para eliminar en los próximos dos años el convenio que regula el rol de este asistente. De acuerdo con la federación, es una medida para "abrir paso a un modelo basado en los recursos del sistema público". "La educación es un derecho y los apoyos educativos a los escolares con autismo deben proporcionarlos profesionales, no pueden depender de la voluntad", alegan fuentes de la federación a este periódico.

Los monitores sombra son docentes o asistentes que a través de un "voluntariado" dan un apoyo "extra" en las aulas a niños con necesidades especiales, pero no forman parte del sistema público de Educación Especial. En algunos casos se trata de una acción totalmente altruista, pero de acuerdo con Autismo Andalucía, también hay casuísticas donde los padres deciden asumir su coste para garantizar una mejor atención a su hijo. El perfil de este asistente ha generado controversia durante los últimos años entre las asociaciones y la Consejería de Educación.

Actualmente, según fuentes de la cartera de Carmen Castillo, en Andalucía hay unos 800 monitores sombra, en algunas provincias no se registra ninguno y la mayoría están en Málaga. Ahora, el acuerdo llega tras meses de controversia entre las asociaciones y la Junta. El pasado mes de julio, la federación publicaba lo siguiente en un comunicado: "Consideramos que la situación actual ha llegado a límites que no son aceptables, tanto por el volumen de alumnado que depende de este apoyo, como por las condiciones bajo las que se pretende mantener".

Con la intención de retirar este recurso de las aulas al no considerarse profesionales, se ha acordado establecer un "periodo de transición" con un "nuevo convenio temporal" que permita revisar la situación del alumnado que este curso 24-25 ha estado incluido en el convenio en vigor. "Esta decisión se ha tomado como familias que somos, pensando en no perjudicar al alumnado con autismo que ahora están recibiendo este apoyo, puesto que la situación ha surgido en unas fechas especialmente delicadas, que no dejaban margen de actuación", ha puntualizado la federación en su comunicado.

Una mesa de trabajo con la Junta

Según relata Autismo Andalucía, este "periodo de transición" servirá para que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional analice las necesidades de apoyo del alumnado de educación especial con el objetivo de "avanzar en su atención educativa personalizada". Para ello, está previsto que se constituya una mesa de trabajo específica para "el diseño de un nuevo modelo de apoyo educativo al alumnado con autismo en general". Además, también se va a organizar otro grupo donde el personal de la Junta evaluará lo recursos de estos alumnos para ver qué necesidades tienen y qué apoyo necesitan.

Por lo tanto, tal como aclara Autismo Andalucía, la Junta y las asociaciones tienen dos años para diseñar "con garantías" un nuevo modelo de atención, pero el convenio actual tiene una fecha límite de finalización: el 31 de julio de 2027.

Asimismo, el nuevo convenio "no permite la inclusión de nuevos monitores sombra", sino que "se mantiene exclusivamente para que los casos existentes puedan ser evaluados por la consejería", y eso permita un ajuste en su atención de manera progresiva a la nueva situación.

Finalmente, este acuerdo refuerza la figura del voluntariado en los apoyos de profesores sombra, es decir, se pide el compromiso de las asociaciones de "no cobrar por estos apoyos, y el de las familias de cumplir con la ley del voluntariado".

"Con este acuerdo queremos darnos un periodo para que el convenio se reconduzca a lo que originalmente fue y que siempre han sido nuestra prioridad en la colaboración con la consejería: regular la participación desinteresada de otros profesionales especialistas en autismo de las entidades para el asesoramiento, la formación y la colaboración con los centros educativos", ha puntualizado la asociación.

El presupuesto que "más ha crecido" en Educación

La gestión de la Educación Especial es uno de los grandes focos de la educación pública en Andalucía y un motivo de polémica y tensiones entre asociaciones, sindicatos y Junta. Fuentes de la consejería aseguran que el presupuesto destinado a niños con necesidades especiales ha crecido un 73% desde 2018 y, en el caso del perfil del profesional técnico en integración social (PTIS) ha incrementado un 57%. "Este es el que más ha crecido en la consejería y seguramente en toda la Junta", afirman a este periódico.