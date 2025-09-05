Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso

Los colegios andaluces estrenan el curso con al menos 1.488 plazas de profesorado vacantes en la semana previa al inicio de las clases. Se trata de puestos de trabajo sin cubrir por bajas médicas, excedencias, permisos por paternidad o maternidad, jubilaciones o comisiones interterritoriales de servicios. Como cada año, la Junta de Andalucía ha convocado una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir todos las plazas de maestros antes de que comience el curso escolar el próximo 10 de septiembre.

Según la cifra publicada por el Servicio de Información al Profesorado Interino (Sipri), el sistema informático para la cobertura de plazas vacantes e interinidades de la Consejería de Educación, han sido convocadas 5.704 personas para cubrir dichos puestos tanto para Infantil como para Primaria. No será hasta este 8 de septiembre cuando se adjudiquen las plazas con el objetivo de que los profesores lleguen a las aulas el mismo día que se inaugura el curso en los colegios. Del total de plazas, algunas son de carácter obligatorio y están dirigidas a aquellos docentes interinos con tiempo de servicio o aspirante en bolsa que haya sido expresamente convocado en esta convocatoria de Sipri de manera obligatoria. Por otra parte, también se han ofertado plazas voluntarias, es decir, que tienen acceso todos los integrantes de la bolsa en Andalucía.

De ahora en adelante, el Sipri convocará plazas todos los martes y jueves hasta el mes de julio del año que viene en todos los cuerpos y especialidades. Por ejemplo, la convocatoria de plazas para Secundaria, FP y Bachillerato se activará el 9 de septiembre, solo seis días antes de que comiencen las clases. La adjudicación de las plazas se prevé para el mismo 15 de septiembre, cuando arranquen las clases en los institutos.

251 plazas vacantes en Sevilla

En la provincia de Sevilla, tal como detalla el informe del Sipri, hay en estos momentos 251 plazas vacantes para el cuerpo de Maestros a escasos días de que comiencen las clases. En los colegios de Málaga se han convocado 169 plazas, en Jaén 133, en Huelva 160, en Granada 173, en Almería 170, en Cádiz 250 y en Córdoba 169.

Se trata de una cifra notablemente superior al número de plazas convocadas el 4 de septiembre de 2024, cuando solo se ofertaron alrededor de 600 plazas después de su llamamiento en verano para cubrir 38.412 plazas que fuerona adjudicadas para cubrir jubilaciones y ampliaciones de servicios. Sin embargo, la cuantía de vacantes que ofertó la primera semana de septiembre del año pasado fue tachada de "insuficiente" para los sindicatos. Finalmente, la Junta aprobó una convocatoria de 3.051 plazas vacantes para los centros educativos andaluces la segunda semana, aunque muchos profesores interinos se incorporaron una vez ya había comenzado el curso.