La gripe aviar llega a las puertas de Doñana: confirmado un foco en el Caño del Guadiamar

Nuevo foco de gripe aviar detectado en Andalucía. El Ministerio de Agricultura ha notificado formalmente la existencia de un nuevo brote en la provincia de Sevilla, en el Parque Natural de Doñana, dentro del término municipal de Aznalcázar. Éste se suma a los casos confirmados en la ciudad de Sevilla (Parque del Tamarguillo) y en una granja de aves de la provincia de Huelva.

En este caso, según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se trata de un ejemplar de somormujo aislado de hallado muerto el pasado 28 de agosto en el paraje del Caño del Guadiamar dentro del Espacio Natural de Doñana que fue encontrado y recogido por agentes de Medio Ambiente. Las muestras fueron remitidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el día 29 y este viernes se ha recibido la confirmación oficial del resultado positivo.

Según los datos difundidos por la Consejería de Medio Ambiente, los análisis realizados en el ejemplar han confirmado la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) sólo en un ejemplar, sin que hasta el momento se hayan detectado más casos en la zona. Por este motivo, la Consejería mantiene activados los protocolos de vigilancia y coordinación con las autoridades competentes en sanidad animal para garantizar un control riguroso de la situación.

Tercera zona afectada

Con este positivo, son ya tres las zonas afectadas por brotes de gripe aviar en Andalucía en los últimos días. En el caso de Sevilla capital, han fallecido casi un centenar de aves principalmente en el Parque del Tamarguillo. Tras la realización de los análisis se confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad. También se remitieron al Ministerio datos extraídos de aves muertas en el Parque de María Luisa aunque en este caso los resultados, según el Ayuntamiento, no son concluyentes. No obstante, en el registro oficial del Ministerio de Agricultura figura como un segundo foco en la capital.

Sevilla aguarda además los resultados de las pruebas de las aves localizadas en los jardines del Alcázar y está analizando la situación del Parque Miraflores después de que en una zona se detectara también una alta mortalidad. No hay conclusiones aún de estos estudios.

La segunda zona donde se ha detectado la presencia de gripe aviar es en la provincia de Huelva. En este caso, en una explotación ganadera. Por este motivo, la activación del protocolo ha implicado entre otras cuestiones la restricción del movimiento de aves de explotaciones avícolas en un radio de acción de diez kilómetros así como el sacrificio de 8.500 aves de la explotación y la eliminación de todos aquellos materiales o alimentos contaminados sigiendo la normativa europea establecida y los planes nacionales de contingencia. Al mismo tiempo, se está realizando un análisis de las aves de las granjas de los alrededores.

Plan de actuación en coordinación con ayuntamientos

Ante el aumento de los focos, las consejerías de Salud y Consumo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Medio Ambiente han elaborado un protocolo de actuación para indicar a los municipios los pasos a seguir en caso de sospecha de focos de influenza aviar en los parques en los que existan aves de corral, aves silvestres de forma residencial, otras aves cautivas o láminas de agua como estanques o lagunas.

El protocolo, que recuerda que estas medidas de vigilancia y control son responsabilidad de los ayuntamientos afectados, en tanto que titulares de los parques, establecerá medidas respecto al cuidado y mantenimiento de la avifauna residente; a las condiciones de las láminas de agua; a los trabajadores en contacto con aves, sus alojamientos y limpieza, así como respecto al público.

En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo facilitará a los ayuntamientos cartelería con indicaciones dirigidas al público en general que se deberá colocar en los accesos a los parques. Entre estas indicaciones, destaca la prohibición de dar de comer a las aves, evitar el contacto directo con ellas, mantener la mascota atada y alejada de las aves; evitar tocar las zonas sucias con excrementos de aves; mantener una higiene de manos adecuada; no tocar cadáveres y avisar a un trabajador del parque en caso de encontrar un ave muerta.

El protocolo también establece medidas específicas en caso de sospecha de foco de ‘influenza aviar’ sobre la detección de cadáveres, recogida, eliminación y limpieza y desinfección de la zona e informar a las delegaciones territoriales o a las Oficinas Comarcales de Agricultura (OCA). Además, el ayuntamiento o el titular de la explotación deberá identificar a las personas expuestas y conformar una lista y cerrar temporalmente el espacio. La reapertura de estos espacios se decidirá de forma conjunta.

En caso de confirmación de un foco de gripe aviar, el ayuntamiento o titulares de la explotación debe transmitir la lista de personas expuestas a la Delegación Territorial de Salud y Consumo para que se inicie el protocolo de vigilancia en humanos que ya está establecido y que comienza con una evaluación del riesgo de contagio de las personas expuestas.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica recuerda que la probabilidad de contagio de animal a humano es muy baja y que, hasta el momento, no se han registrado, desde 2020, ningún caso de gripe aviar en España hasta la fecha, pese a tener más de una veintena de focos.

No obstante, recomienda evitar alimentan aves urbanas o silvestres en parques o en la vía pública; mantener una muy buena higiene de manos; no tocar ni manipular aves muertas; informar al ayuntamiento del municipio en caso de encontrar un cadáver y vacunarse de la gripe si somos candidatos para recibir esta vacuna.