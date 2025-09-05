Moreno defiende el arte sacro frente al 'fast fashion' cofrade de Pakistán: "Aquí es donde están los profesionales”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este viernes el arte sacro andaluz frente a la nueva tendencia de productos hechos en Pakistán. En una visita al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), el dirigente popular ha lanzado un alegato a favor de los artesanos andaluces y ha hecho un llamamiento a las hermandades para "que busquen aquí en Andalucía que es donde van a encontrar a los profesionales".

Cuadros que llegan desde el Hospital de San Lázaro, mantos de la Virgen de los Reyes o la túnica del Nazareno de Priego de Córdoba son algunas de las obras en las que trabaja en estos momentos el IAPH. De hecho, fueron ellos quienes analizaron el estado actual de La Macarena después de la polémica intervención de los Arquillo y lo presentaron en el cabildo de hermanos para que estos decidieran sobre su restauración.

"¿Qué se tiene que hacer en el IAPH para que todo el mundo me hable de él?", se preguntaba el dirigente popular antes de conocer las instalaciones de la Consejería de Cultura en La Cartuja. Durante su visita al IAPH Moreno ha podido conocer de cerca piezas del siglo XV o del XVII. El presidente, que ha charlado con los distintos trabajadores mientras estos bordaban, pintaban o limpiaban obras de arte llegadas desde todo el territorio autonómico.

La 'Champions' del arte

En la "Champions" del arte, como les ha definido el presidente andaluz, trabajan 114 profesionales de disciplinas diferentes, principalmente mujeres, que se dedican a la investigación, la documentación, restauración y divulgación de patrimonio artístico andaluz. "Es una de las instituciones más valoradas y querida de Andalucía por mérito propio", ha asegurado el presidente andaluz, que ha recalcado que es "un centro científico de absoluta excelencia y un instrumento imprescindible para el conocimiento la conservación del arte y la historia".

Para el presidente de la Junta, una de las principales cualidades de los profesionales es el cuidado y respeto con el que tratan "la sensibilidad de los andaluces", ya que la mayoría de piezas con las que trabajan son "cristos y vírgenes de toda Andalucía". Aun así, Moreno también ha pedido colaboración a la ciudadanía con el patrimonio para "protegerlo, ampararlo, fomentarlo y evitar circunstancias que se han vivido en algunos yacimientos".

Arte sacro 'made in' Pakistán

El arte sacro hecho en Pakistán se está convirtiendo en el principal dolor de cabeza de los artistas andaluces. Cada vez son más las hermandades de la comunidad autónoma que se están sumando al fast fashion cofrade por el que pueden conseguir piezas a mucho menos coste y de mucha menor calidad, algunas incluso copiando a los artistas locales, como estos mismos han denunciado. La situación ha escalado en los últimos días e incluso la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla ha denunciado amenazas.

"Algunas hermandades deciden que se haga parte de nuestro legado en países que nada tienen que ver con nuestra historia y que no conocen nuestro patrimonio", ha lamentado el presidente andaluz. Moreno no ha querido perder su oportunidad de apoyar a este sector, tan castigado en el último año. Así, el dirigente andaluz ha defendido la necesidad de "proteger y salvaguardar lo propio frente a lo que se hace en otros lugares sin el mismo valor histórico ni artístico".

La visita ha coincidido con una oleada de apoyos al gremio del arte sacro por las copias hechas en Pakistán. Hermandades como La Macarena, La Esperanza de Triana o La Paz han lanzado sendos comunicados en redes sociales para mostrar su apoyo a las piezas artesanas que se realizan en los talleres sevillanos. Todos, han subrayado "la excelencia en los trabajos, conscientes de que la calidad y la belleza han sido, y deben seguir siendo, señas de identidad en los oficios relacionados con la Semana Santa".