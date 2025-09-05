Andalucía
Una avería en Hornachuelos provoca retrasos de 45 minutos en los trenes Sevilla-Córdoba
La incidencia comenzó en torno a las 6,00 horas y, aunque fue solucionada aproximadamente a las 7,00 horas, volvió a registrarse "de forma intermitente"
EP
La avería en el sistema de señalización registrada esta mañana a la altura de Hornachuelos (Córdoba) que ha provocado este viernes retrasos medios de unos 45 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan por la línea Sevilla-Córdoba ha sido reparada en torno a las 9,23 horas, según ha informado Adif a Europa Press. Por ello, se espera que de forma progresiva los trenes recuperen sus horarios habituales.
La incidencia comenzó en torno a las 6,00 horas y, aunque fue solucionada aproximadamente a las 7,00 horas, volvió a registrarse "de forma intermitente", lo que obligó a regular el tráfico ferroviario mediante un sistema alternativo de gestión que "ralentiza" la circulación de los trenes.
Este procedimiento, que consiste según Adif en otorgar permiso individual a cada tren para circular, permite mantener la seguridad, pero genera acumulación de convoyes y demoras en la zona afectada. La situación ha impactado en los servicios de las tres compañías que operan en este corredor.
Adif ha señalado que, tras la reparación definitiva, se trabaja para que la normalidad quede plenamente restablecida en las próximas horas.
Por su parte, Renfe ha indicado a través de su cuenta oficial en 'X' que debido a la incidencia en la infraestructura ferroviaria se han visto afectados los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba, así como los servicios Avant de Andalucía.
