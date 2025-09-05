El Virus del Nilo sitúa en alerta a Moguer, Castillo de las Guardas y Villamanrique

La Consejería de Salud ha confirmado este viernes la circulación del virus del Nilo (FNO) occidental en mosquitos en los municipios sevillanos de El Castillo de las Guardas y Villamanrique de la Condesa y en el onubense de Moguer, en sendas trampas ubicadas a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que los tres se mantienen en nivel de riesgo alto.

Además, esta semana Huelva capital, los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar y sevillano de El Pedroso permanecen como áreas en alerta por la presencia de mosquitos con VNO en puntos cercanos a la población, ha informado Salud en un comunicado.

La ciudad de Huelva, hasta el 2 de octubre; el municipio sevillano de El Pedroso, hasta el 26 de septiembre, y los municipios almerienses de Pulpí, prolongado hasta el 24 de septiembre tras la detección por cuarta vez de la circulación de mosquitos portadores de VNO, y Mojácar, hasta el día 10 de septiembre, continuarán como áreas en alerta.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 274 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, 11 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.