La Fiscalía alerta del "espectáculo lamentable" de las narcolanchas en la costa andaluza: "Es un desafío al Estado"

"Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas". Es una de las rotundas conclusiones de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2024, un documento en el que se pone enfásis en la proliferación de escondites conocidos como guarderías, usados por organizaciones criminales con el doble uso de favorecer la migración irregular y de traficar con drogas, "principalmente" desde Argelia.

La lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza es uno de los asuntos abordados con mayor profundidad por la Fiscalía General en el resumen de la actividad del pasado año. Preocupa, y mucho, la situación de los agentes que luchan contra estas mafias. "La exhibición constante y la provocación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, es un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada".

El Guadalquivir, puerta de entrada de hachís y cocaína

"Alarma e impotencia", describe la institución que preside Álvaro García Ortiz, ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que, como reflejan los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, "las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir".

El Ministerio Público observa una mayor violencia al recordar los dos guardias civiles asesinados en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, en febrero de 2014, y la muerte de cinco ocupantes de estas embarcaciones en otros tantos incidentes. "El problema se hace mayor ya que no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína", apunta, explicando que solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 fueron intervenidas 10 toneladas de cocaína en apenas dos semanas en zonas colindantes con el río Guadalquivir, "en lo que es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa".

En cuanto a procedimientos judiciales, el Ministerio Público refleja que el aumento más significativo se observa en Málaga con un 28,65% más que en 2023, consolidando a esta provincia en números globales como la tercera, tras Barcelona y Madrid, con más procedimientos sobre tráfico de drogas.

La ruta argelina, a la cabeza del tráfico de migrantes

Además, la Fiscalía advierte de que estas organizaciones criminales "han modificado sus rutas", optando por tener el punto de salida en las costas españolas y, tras recoger a los migrantes en las costas argelinas, retornar a nuestro país".

En este sentido, cita el uso de las denominadas guarderías para "esconder tanto a los migrantes como a los patrones y embarcaciones, aprovechando además estos viajes para el transporte de sustancias estupefacientes". Por tanto, dice a modo de resumen, "una parte importante de la organización criminal estaría asentada en España y a su vez interrelacionada con los países de origen de los migrantes, principalmente Argelia, y otros países de destino".

La institución se apoya en datos de la Fiscalía delegada de Murcia para apuntar al "crecimiento progresivo en los últimos cuatro años" de las organizaciones criminales que operan desde el norte de África, reiterando que esto ocurre "principalmente desde el litoral argelino" hasta las playas del levante español y la costa almeriense. Además, la memoria seálas que "dada la poca oferta existente en un país como Argelia o Marruecos, tanto de este tipo de embarcaciones como de motores", las organizaciones criminales "optan por su adquisición en España y otros países europeos".

En lo que respecta a los supuestos de entrada por vía marítima, observa un cambio del uso de las pequeñas pateras convencionales para utilizar barcos de pesca y otros medios más sofisticados con el fin de introducir un mayor número de personas en una única actuación. Además, la memoria recuerda que el fiscal delegado de Cádiz ha avisado de la tendencia del uso de camiones que salen del puerto de Ceuta con una supuesta carga vacía, si bien transportan un pequeño número de inmigrantes que son recogidos en el puerto de Algeciras y trasladados en automóviles hacia otro destino.