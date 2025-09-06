El 'veranillo' de San Miguel se adelanta: la Aemet activa las alertas por calor en Sevilla, Jaén y Córdoba

El santoral español recoge la onomástica de San Miguel el 29 de septiembre. Este santo le da, de manera coloquial, el nombre de veranillo de San Miguel a ese periodo del año en el que el tiempo regresa a temperaturas más veraniegas que otoñales. Sin embargo, parece que este veranillo se ha adelantado o simplemente no se ha terminado de ir, ya que la Aemet mantiene activados este sábado avisos por calor en varias provincias de Andalucía.

Concretamente, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado las alertas amarillas por altas temperaturas en zonas de Córdoba, Jaén y Sevilla. Además, hay avisos amarillos por vientos de levante en la campiña gaditana y en la zona de El Estrecho, así como avisos por oleaje en la costa de Cádiz. Por otra parte, se mantienen por tormentas avisos de la misma categoría en Granada y en la provincia de Jaén.

Según el mapa de alertas de la Aemet, desde las 13:00 y hasta las 21:00 horas, se activa la alerta amarilla por altas temperaturas en la campiña cordobesa y sevillana, así como en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados.

Avisos meteorológicos de este sábado 6 de septiembre / Aemet

En la provincia de Cádiz, desde las 12:00 hasta las 16:00 horas, la campiña y la zona de El Estrecho estarán bajo aviso debido a la previsión de viento de levante, con rachas de hasta 70 y 80 km/h, respectivamente.

Además, en las zonas costeras del litoral y de El Estrecho se mantendrá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 20:00 horas hasta las 14:00 horas del día domingo, debido a rachas de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro, en las proximidades del cabo de Trafalgar.

Las tormentas también marcarán la jornada, con avisos amarillos en las zonas de Guadix y Baza (Granada), y Cazorla y Segura (Jaén), vigentes entre las 13:00 y las 20:00 horas. Estos episodios podrían ir acompañados de granizo y rachas de viento convectivas muy fuertes.

Zonas afectadas por las alertas amarillas de la Aemet este sábado 6 de septiembre / Aemet

En el resto de Andalucía se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con probables precipitaciones débiles y tormentas ocasionales en las sierras orientales por la tarde. Contará con presencia de nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho. Además, las temperaturas tendrán cambios ligeros. Habrá vientos de moderados a fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas muy fuertes en el área del Estrecho.