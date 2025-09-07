Decálogo para seguir la precampaña en Andalucía: de "traidora" a "soberbio", y eso que no iban a insultarse

Pedro Sánchez acompañará a María Jesús Montero en un acto político en Málaga el domingo 14 de septiembre y el gesto demuestra que las elecciones andaluzas, que si no hay adelanto tocarían en junio de 2026, tras Castilla y León en marzo, van a marcar la hoja de ruta de los partidos políticos en España. Se juegan mucho porque van a ser definitivas para saber como llegarán PSOE y PP a las próximas generales. Todo esto si se cumplen los plazos marcados y no acabamos en un domingo de andaluzas y generales conjuntas, quién sabe.

Pese a que Pedro Sánchez haya proclamado que "él no insulta" y que "la polarización es asimétrica", es decir que crispa la derecha y la extrema derecha, y a pesar de que Juan Manuel Moreno haya defendido que quiere mantener Andalucía al margen del ruido y la política de insultos que reina en España, los hechos no se compadecen con el ambiente político en la comunidad. Los primeros espadas se guardan de saltarse las líneas rojas pero siempre hay segundos que se arremangan y se encargan del trabajo sucio.

El PP acusa a María Jesús Montero de ser una "traidora", la ligan con la corrupción del PSOE y de Santos Cerdán y apelan continuamente a sus "mentiras" y a su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano de los independentistas catalanes y Bildu. Desde el PSOE andaluz hablan de un presidente de la Junta “endiosado”, ponen en duda su capacidad de trabajo, critican su “soberbia”, además de su gestión y le atacan por el flanco de los servicios públicos, sobre todo de la sanidad, la dependencia y la educación. Ya ven que la declaración de intenciones de no meter los decibelios de Madrid en la contienda política de Andalucía es ficción. Iremos a más conforme se acerquen las elecciones. Cuando más ruido sientan, más cerca estará la llamada a las urnas.

Guía para entender la batalla

El decálogo para seguir la precampaña andaluza empieza por el agravio. Es el principal argumento político del PP de Juan Manuel Moreno, el castigo y el maltrato a Andalucía del Gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente entregado a los independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Es el principal motivo por el que llaman “traidora” a la andaluza María Jesús Montero, a la que acusan de haber olvidado todo lo que pedía como consejera de Hacienda de la Junta cuando llegó al Consejo de Ministros. Montero tiene en su debe no haber aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica. El actual sistema resta cada año 1.500 millones de euros a Andalucía.

La quita de deuda ha protagonizado la última semana, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de condonación de deuda a las comunidades autónomas. Es un tema que lleva coleando ya dos años. Moreno rechaza acogerse a la condonación de 18.791 millones de euros a Andalucía. Alega que la comunidad no tiene un problema de endeudamiento, que ha reducido de forma drástica el dinero que debe tanto al Estado como a los bancos, desprecia que esa quita de deuda se pactara con ERC sin contar con el resto de comunidades para amarrar el voto de los catalanes para la investidura de Sánchez, reivindica la reforma de la financiación como el asunto urgente sobre la mesa y además arremete contra un ‘perdón’ que asegura beneficia a quienes peor hayan gastado el dinero público.

Su ‘no’ da alas a la ministra de Hacienda, que asegura que Andalucía es la más beneficiada por esta operación del Estado y que su rechazo demuestra que está abonado al discurso de la confrontación, insistiendo en que "no hay ni agravios ni privilegios" sino una forma de hacer política que busca siempre estar enfrente del Gobierno. En el último Presupuesto, Andalucía pagó en intereses de la deuda 717 millones de euros. De esos, 262 millones corresponden al Fondo de Liquidez Autonómica. Si rechaza que le perdonen 18.791 millones de euros de lo que debe al FLA, aproximadamente la mitad de lo que adeuda, dejará de ahorrarse unos 140 millones de euros cada ejercicio.

Tribunales y corrupción

Los casos de presunta corrupción del PSOE, el caso Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, y los casos que cercan al presidente Pedro Sánchez, con su mujer y su hermano inmersos en procesos judiciales, son argumentos de peso en el discurso del PP andaluz, que ya llegó al Gobierno de la mano del Caso ERE.

Los populares están convencidos, aseguran que así lo dicen las encuestas, de que existe un profundo rechazo a la figura de Pedro Sánchez incluso entre votantes socialistas en Andalucía. La erosión del presidente del Gobierno es fundamental para sus intereses políticos. “El sanchismo que ha destruido al PSOE”, repiten es otra baza en la campaña andaluza. La proximidad de Montero a Sánchez, como vicepresidenta de su Gobierno, da aún más fuerza a esta tesis.

Enfrente, el PSOE andaluz se burla de la moderación de Juanma Moreno. Una de las misiones de los socialistas en campaña es desenmascarar esa actitud política que la oposición tilda de pose. Recuerdan que Moreno llegó al Gobierno andaluz, en 2018, pactando con Vox y dudan de que su posición de centro sea cierta. El giro del PP de Alberto Núñez Feijóo acercándose a Vox en el discurso contra la inmigración, las posiciones más duras de Miguel Tellado, que este sábado habló de “cavar la fosa al Gobierno” en un lenguaje guerracivilista, el poder de Isabel Díaz Ayuso en el partido o las alianzas con el partido de Santiago Abascal para sacar presupuestos en las comunidades o en los ayuntamientos, dan munición al PSOE en Andalucía para poner en duda que Moreno sea diferente al resto. “Es más genovés que andaluz”, repite Montero, o “no es más moderado que Ayuso, hace sus mismas políticas, solo es más educado”.

La sanidad pública

El desgaste de la sanidad pública, las listas de espera para pruebas diagnósticas y para intervenciones quirúrgicas o los problemas para acceder a una cita con el médico y acudir a un centro de salud, es otro de los puntos clave de este decálogo de la batalla electoral andaluza. El Gobierno andaluz afronta además dos causas judiciales en Sevilla y Cádiz, tras sendas denuncias del PSOE y Podemos, por la prórroga de conciertos sanitarios con la privada y por el fraccionamiento y adjudicación de contratos. El PSOE va a centrar su batalla política en la sanidad y en acusar a Moreno de ser un mal gestor y querer privatizar servicios públicos. El presidente de la Junta, que no teme a ningún reproche penal en esas denuncias contra el SAS, según repite, defiende que nunca ha existido tanta inversión como ahora y señala que los problemas en la sanidad vienen desde la etapa socialista, son fruto de una peor financiación del Estado y no son exclusivos de Andalucía.

De momento, la precampaña pasa por el agravio, la financiación, la quita de deuda, Pedro Sánchez, los casos de corrupción del PSOE, la sanidad pública, Vox, la gestión de las competencias autonómicas, la moderación o la inmigración. Y no hay ni fecha de las elecciones.