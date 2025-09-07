Captan una bola de fuego sobrevolando varias provincias de Andalucía

Los detectores del proyecto Smart, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios astronómicos de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada) y Sevilla, han registrado el paso de una bola de fuego sobre Andalucía a 79.000 km/hora.

Según el análisis realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, esta bola de fuego ha sido grabada a las 5:32 de la madrugada de este sábado.

Este análisis ha permitido concluir que la roca que originó este fenómeno entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 79 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide. Estas rocas que entran en la atmósfera de La Tierra a gran velocidad se denominan "meteoroides".

Al impactar bruscamente contra el aire a esta enorme velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente. Esa incandescencia fue la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 81 kilómetros sobre la localidad sevillana de Los Corrales.

Desde ahí avanzó en dirección noreste y sobrevoló el norte de la provincia de Málaga, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 34 km sobre Priego de Córdoba (provincia de Córdoba). Antes de extinguirse, esta bola de fuego recorrió en nuestra atmósfera una distancia total de unos 94 kilómetros. Las grabaciones revelan cómo a lo largo de la trayectoria luminosa del meteoro la roca se rompió en varios fragmentos.

Smart es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN); se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.