Pese al calor, la Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este domingo el aviso amarillo por tormentas en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas. El aviso está vigente desde las 12.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas de la jornada, según ha informado la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA).

Con el aviso amarillo, indica la Aemet, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. El plano meteorológico indica que las tormentas están saliendo de la comunidad por la zona oriental. Durante el sábado, varias comarcas de Granada y Jaén también estuvieron en alerta amarilla por riesgo de tormentas.

Asimismo, para este lunes, el mapa de avisos de la Aemet mantiene activas numerosas alertas, tanto amarillas como naranjas, en toda la zona mediterránea, desde Murcia hasta Cataluña, por riesgo de lluvia y tormentas. Por el contrario, ninguna comunidad andaluza tiene previsión de alertas para el inicio de la semana.

Según la predicción de la Aemet para este domingo en Andalucía, los cielos estarán nubosos -de nubes medias y altas- con probabilidad de chubascos ocasionales en el tercio occidental y en las sierras orientales, donde pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica y en el litoral almeriense, mientras que se mantendrán sin cambios o bajarán algo en el resto.