Vox carga contra el reparto de menores migrantes y acusa a Moreno de "decir que sí"

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y el diputado del Congreso, José María Figaredo, han denunciado una vez más la situación migratoria que vive España. Los representantes de la ultraderecha, que han vinculado la migración con un supuesto aumento de la violencia, han cargado contra el reparto de menores migrantes que propone el Gobierno y han acusado al PP de no hacer nada para evitarlo.

El martes 26 de agosto, en Consejo de Ministros, el Gobierno central aprobó la para el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias, donde acogen ya a casi 5.000 niños. El Ejecutivo ha establecido el número de plazas que tiene que tener cada comunidad según una serie de criterios técnicos, debería tener si hubiera un reparto solidario en España de los niños, niñas y adolescentes que llegan a cualquier punto de las costas españolas.

Gavira ha señalado que "van a llegar 677 menas menores extranjeros no acompañados a Andalucía" y que "el otro día", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explicó que "para 322 menas hacían falta 400 millones de euros". "Si hacemos la cuenta de los 677 que van a venir a Andalucía, serían alrededor de 841 millones de euros", ha criticado el líder de la ultraderecha en el Parlamento autonómico.

Criminalidad

Tras acusar al PP de que solo "se queja de la financiación", ha lanzado la hipótesis de que el Gobierno central dote a la comunidad con los recursos necesarios para hacerse cargo de los menores. "Van a venir a Andalucía con independencia de los que tenemos ya y de los que están llegando a nuestras costas", ha puntualizado el líder autonómico de Vox, que ha enumerado situaciones que, según él, se han dado en Andalucía en los últimos meses y ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno "va a decir que sí".

En el encuentro, Figaredo ha denunciado que "hay crímenes que nunca jamás se habían visto en España" y ha vinculado esta afirmación con el aumento de la población migrante. Además, el diputado de Vox en el Congreso ha asegurado que, según "datos del propio Ministerio del Interior", "un 14% de la población, que representa esa población inmigrante, residente en España, comete más de un 30% de los delitos, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres que se producen al año".

Para el dirigente nacional de Vox, "quienes más padecen las consecuencias de esta invasión migratoria son los españoles más humildes, los trabajadores", ya que, en su opinión, en "los barrios más privilegiados, esta presión migratoria no tiene un impacto". Así, ha asegurado que en estas zonas "no se ve la criminalidad, no se ve la dificultad de la convivencia".