Andalucía y País Vasco zanjan su choque por el reparto de menores inmigrantes

El País Vasco no tiene un reconocimiento como frontera norte que supone un agravio para Andalucía como denunció la Junta, y los menores no acompañados bajo la tutela de Andalucía no llegan a Euskadi en autobuses como planteó el Ejecutivo vasco. Los gobiernos de Juanma Moreno e Imanol Pradales han enterrado en una reunión en Madrid la confrontación desatada a raíz de un cruce de declaraciones en torno a las políticas migratorias a raíz del plan de reparto de los niños, niñas y adolescentes que saturan las instalaciones de Canarias aprobado por el Gobierno de España. Esta distribución, basada en los criterios aprobados por el Ministerio de Infancia (que tiene en cuenta población, capacidad y esfuerzo migratorio previo), plantea la llegada de hasta 677 menores a Andalucía y, sin embargo, ninguno al País Vasco.

El primer detonante de este conflicto fue la denuncia por parte del Gobierno andaluz y de su presidente, Juanma Moreno, de que el País Vasco había obtenido una declaración de frontera norte y que por este motivo tenía un trato privilegiado en el reparto de inmigrantes, mientras que Andalucía llevaba años reclamando el reconocimiento como frontera sur. Esta denuncia provocó la reacción airada del lehendakari que devolvió la acusación insinuando la llegada de menores inmigrantes desde Andalucía en autobuses al País Vasco.

La reunión entre la consejera de Inclusión Social andaluza, Loles López, y el la titular del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, sirvió para zanjas ambas polémicas. "Euskadi reivindica ser frontera norte, porque tenemos presión migratoria desde Francia y desde España, y Andalucía reivindica ser frontera sur", resumió la consejera vasca dando por zanjada la polémica en torno a una distinción que en estos momentos no tiene ninguno de los dos territorios. En la misma línea se expresó la consejera andaluza: “Seguiremos reclamando al Gobierno de España que reconozca Andalucía como Frontera Sur, del mismo modo que es lícito que el País Vasco solicite este reconocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorde con su situación geográfica”.

En segundo lugar, Andalucía enterró la acusación del lehendakari sobre la llegada de menores inmigrantes desde Andalucía que posteriormente ha utilizado el PSOE andaluz para cuestionar la gestión de las competencias en tutela de menores inmigrantes de la Junta. "Ha quedado claro que el Gobierno andaluz no está trasladando al País Vasco menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo su tutela, tal y como están insinuando terceras personas. Hemos aclarado que n ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero”, afirmó la consejera de Inclusión Social tras la reunión.

Coordinación y críticas al plan del Gobierno

Una vez zanjadas estas dos polémicas, las dos consejerías mantuvieron un encuentro "afable y constructivo" para avanzar en fórmulas de coordinación entre ambas regiones para trabajar en interés del menor y para reclamar al Gobierno central un plan estructural migratorio para todos los territorios.

"Nuestra discrepancia en materia migratoria no es con el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido imponer un reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que asigna cero menores para el País Vasco y Cataluña y casi 700 para Andalucía. Nunca cuestionaré el esfuerzo del País Vasco en la acogida de los menores migrantes, pero no podemos aceptar que el Gobierno central pretenda enviar a Andalucía 677 menores migrantes, cuando ya ha trasladado a 668 bajo la apariencia de la mayoría de edad, muchos de ellos en autobuses", resumió la consejera Loles López.

"Tenemos discrepancias pero hemos llegado a un punto común como es la necesidad de un plan estructural migratorio", concluyó la consejera vasca, quien abrió la puerta a generar un marco de colaboración e intercambio de información entre ambos territorios.