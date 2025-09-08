El calor dará tregua en Andalucía pero regresará con fuerza el fin de semana

Andalucía afronta esta segunda semana de septiembre con un descenso de las temperaturas debido a un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante, y que ha traído consigo vientos de poniente que han moderado las máximas, situándolas entre los 32 y 33 grados. Sin embargo, a partir del miércoles se espera un repunte térmico con la entrada de vientos de levante, que provocarán un aumento de las temperaturas máximas hasta alcanzar entre 36 y 38 grados.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Europa Press que un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante está dejando lluvias "débiles" y algunas tormentas en zonas de Andalucía, especialmente en la provincia de Granada, en el área limítrofe con Murcia.

Este frente, que comenzó a influir en la región a finales de la semana pasada, ha generado nubosidad que se mantendrá durante la noche de este lunes. No obstante, a partir del martes se espera una mejora significativa del tiempo, con cielos prácticamente despejados en toda Andalucía. De esta forma, para el resto de la semana, la previsión apunta a "cielos poco nubosos o despejados".

Asimismo, el paso de este frente ha venido acompañado de vientos de poniente que han provocado un descenso generalizado de las temperaturas máximas en Andalucía, situándolas en torno a los 32 y 33 grados. Estos vientos soplarán con cierta intensidad durante la jornada de este martes en el litoral de Málaga y Granada, donde la Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por rachas de viento del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como por olas de entre dos y tres metros de altura.

El viento de poniente se mantendrá con intensidad "moderada" durante el miércoles, aunque a partir del jueves se espera que "se debilite y dé paso a vientos de levante de cara al fin de semana". Este cambio de régimen de vientos favorecerá un ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados hacia el final de la semana.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también experimentarán un "ligero" descenso, especialmente a partir de este martes. Durante la noche del lunes, la nubosidad impedirá una bajada significativa de los valores nocturnos, pero a partir del martes se espera un descenso que se mantendrá relativamente "estable" durante el resto de la semana.

Por otro lado, estos cambios térmicos no se notarán en la costa de Málaga, ya que el viento de poniente previsto entre este lunes y el miércoles no generará una situación de terral. Esto se debe a que se trata de vientos que soplan desde el mar hacia el interior, y no en sentido contrario.